Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi için dikkat çeken sözler!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında bir dönem sarı-lacivertlilerde forma terleten emekli yıldız Mesut Özil dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 10:07
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Kanarya'da çıktığı ilk maçta dev derbide Galatasaray ağlarını havalandırmayı başardı. Futbolcu önemli bir başarıya imza atarken sarı-lacivertlilere adımını atar atmaz kupa sevinci de yaşadı. Fransız futbolcuyla ilgili bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten emekli yıldız Mesut Özil, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil, bir dönem Arsenal'da birlikte forma giydiği Fransız futbolcunun çok yetenekli olduğunu dile getirdi. Matteo Guendouzi'nin Galatasaray maçındaki performansına dair Mesut Özil, "Guendouzi gerçekten çok iyi bir futbolcu, önemli bir yıldız. Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. İlk maçta hem de Galatasaray'a karşı kendisini zaten ispat etti. Nasıl bir kademe oyuncusu olduğunu herkese gösterdi" dedi.

Fransız orta sahanın, saha içi özelliklerine değinen Mesut Özil şu sözleri dile getirdi: "Koşan, mücadele eden, farklı özellikleri olan bir oyuncu. Guendouzi hem savunmada hem hücumda takımda çok etkili olacaktır."

Domenico Tedesco'nun performansına dair Mesut Özil, "Takıma katkısı olumlu yönde oldu. Fenerbahçe'nin çok yetenekli oyuncuları var, güzel bir kadro kurdular. Son maçta Galatasaray'a karşı da gördük. Derbide pozitif bir oyun, doğru bir futbol vardı.

Takım içerisindeki uyum ve enerji üst seviyede. Avrupa'da da başarılı olmak ve kupa kaldırmak önemli. İnşallah Avrupa'da başarılı olurlar" açıklamasını yaptı.

Guendouzi, Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut Özil için "Beni hemen kanatlarının altına aldı ve özel olarak ilgilendi. Bundan dolayı benim için bir ağabey gibi" demişti.

