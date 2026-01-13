CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gençlerbirliği'nde uluslararası bağımsız denetim kararı!

Gençlerbirliği Genel Sekreteri Hakan Kaynar, kulübün mali ve hukuki yapısının uluslararası bağımsız bir denetim şirketi tarafından inceleneceğini açıkladı. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi konuşan Kaynar, geçmiş ve mevcut tüm dönemlerin şeffaf biçimde denetleneceğini vurguladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 09:05 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 09:19
Gençlerbirliği Kulübü Genel Sekreteri Hakan Kaynar, uluslararası bağımsız bir denetim şirketiyle anlaşarak mali ve hukuki inceleme yaptıracaklarını söyledi.

Hakan Kaynar, başkent temsilcisinin 17 Ocak Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Camianın endişelenmesine gerek olmadığını vurgulayan Kaynar, "Gençlerbirliği'nin bir denetleme kurulu var. Biz bununla yetinmeyeceğiz. Uluslararası bağımsız bir denetim şirketiyle çalışacağız. Bizim dönemimiz veya başkalarının dönemi. Her şey araştırılacak. Varsa hukuka aykırı bir işlem, mali disipline uymayacak bir durum, gereği yapılır. Biz bu 41 günlük icraatımızdan ismimiz kadar eminiz. Göreve devam edersek kimsenin, tertemiz ismimizi iftiralarıyla kirletmesine izin vermeyiz." dedi.

Başkent kulübünün 6 Aralık'taki genel kurulunda başkan seçilen Haydar Arda Çakmak'ın aynı gün "en kısa zamanda genel kurulu toplayacağına" yönelik açıklamasını işaret eden Kaynar, "Başkanımız, Gençlerbirliği'nin şu anda ihtiyacı olan desteği sağlayacak yönetim kurulunu oluşturmak için son iki haftada yoğun çaba gösterdi, hep beraber gösterdik. Bunun da karşılığını almış durumdayız. 24 kişilik bir yönetim kurulumuz var ama neredeyse bunun iki katı istekli var. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışarak Gençlerbirliği'ne yakışır, kulübü daha güçlü kılacak bir yönetim kurulu oluşturuyoruz. Bazı isimlerse yönetime girmek için başkan adaylığını duyuruyor. Bazen bu taktik yapılır. Kimse çevreden dolaşmasın, yönetime girme isteklerini doğrudan Arda Çakmak'a iletsinler." ifadelerini kullandı.

Genel kurul süreçlerinde "farklı dönemlerde benzer olayların" yaşandığını aktaran Kaynar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerbirliği yöneticisi daha önce olmuş bazı değerli isimler, sanki başka camianın parçasıymış gibi hareket ediyor. Haydar Arda Çakmak, 'Gençlerbirliği demokratik yarışa gidecek, isteyen aday olabilir, bütün üyelerimiz salona gelmelidir, isteyene, arzu edene şu anki mali tabloyla ilgili her türlü detay açıklanabilir' diyor. Başkan adayı olduğunu söyleyen arkadaşlarımız ise Gençlerbirliği'nin geçmişten gelen ve gelecekte ödemek zorunda olduğu borçları sormuyorlar, başka konudaki önemsiz ayrıntıları, detayları öğrenmek istiyorlar. Kişilerin şahsi bilgileridir. İzin olmadan 'kulübümüzün üyesidir' diye kimsenin bilgisini veremeyiz. Biz, yanlışı tekrarlamak zorunda değiliz, bunu da belirtiriz."

