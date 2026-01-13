CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçları oynanacak!

AFCON 2025’te yarı final heyecanı 14 Ocak’ta yaşanacak. Senegal-Mısır ve Nijerya-Fas maçlarında Trendyol Süper Lig’den 6 yıldız sahne alırken, Fas ev sahibi avantajıyla kupanın favorileri arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 09:43
Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final maçları 14 Ocak'ta oynanacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonda 14 Ocak'ta oynanacak yarı finallerde Senegal-Mısır ve Nijerya-Fas maçları yapılacak.

Senegal-Mısır maçı TSİ 20.00'de, Nijerya-Fas karşılaşması ise TSİ 23.00'te oynanacak.

YARI FİNALDE MÜCADELE EDECEK SÜPER LİG OYUNCULARI

Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcunun boy gösterdiği turnuvanın yarı finalinde ise Türk kulüplerinde forma giyen 6 futbolcu sahaya çıkacak.

Galatasaray'dan Victor Osimhen (Nijerya) ile Ismail Jakobs (Senegal), Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi (Nijerya), Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri (Fas), Trabzonspor'dan Paul Onuachu (Nijerya), Samsunspor'dan Cherif Ndiaye (Senegal) yarı finalde takımlarının kadrosunda yer alacak.

YARI FİNALİSTLER

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fas, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.

Son finalist Nijerya bu kez yarım kalan işi tamamlayıp kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Turnuvanın en başarılı ülkesi olarak 7 şampiyonluk elde eden Mısır da yeni bir zafere ulaşmaya çalışacak.

Tarihte bir kez kıtanın en büyüğü olma sevincini yaşayan Senegal ise yeni bir şampiyonluk hayali kuruyor.

