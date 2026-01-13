Galatasaray Rüdiger bombasını patlatacak! İşte transfer formülü

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da, Fenerbahçe'ye karşı alınan 2-0'lık derbi mağlubiyetinin ardından transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, önemli bir takviye yaparak taraftarlarının gönlünü almayı planlıyor. Cimbom'da bu anlamda listedeki futbolculardan birisi de Antonio Rüdiger. Son olarak Galatasaray'dan futbolcunun transferi için flaş hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 10:24
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve kupayı müzesine götüremeyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde stoper takviyesi yapması planlanan sarı-kırmızılılarda yıldız isim ön plana çıkıyor.

2026 yazında bitecek olan sözleşmesini Real Madrid ile yenilemeyen Antonio Rüdiger, Galatasaray'ın bu mevki için bir numaralı adayı gibi gözüküyor.

Chelsea'dan gelişinden bu yana sergilediğ etkili performanslara rağmen Rüdiger'in yaşı (32) ve ona eşlik eden fiziksel sorunlar, Bernabeu'daki geleceğini belirsiz kılıyor.

İspanyol kulübünün, önümüzdeki sezon için Alman stoperle yola devam edip etmeyeceğine ancak önümüzdeki aylarda karar vermesi bekleniyor.

Fichajes'in haberine göre Galatasaray, Alman milli oyuncuyu savunma hattını güçlendirmek için ideal bir fırsat olarak görüyor ve oyuncuyu sarı-kırmızılı projeye dahil olmaya ikna etmek için hem kendisiyle hem de temsilcileriyle temaslara başlamış durumda.

Geleceği hakkında önündeki seçenekleri değerlendirmeye başlayan Rüdiger, Real Madrid'den 8.5 milyon euro net maaş kazanıyor.

Leroy Sane'de olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyip oyuncunun yüksek maaşını karşılamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bedeli ödemeye şimdiden hazır..

Transferin ocak ayında gerçekleşmesi durumunda ise Galatasaray'ın Alman oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.

