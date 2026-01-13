Newcastle United-Manchester City MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Newcastle United-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde dev bir randevu futbolseverleri bekliyor. Newcastle United, Eddie Howe yönetiminde kendi sahasında avantajı eline alıp finale uzanmanın hesaplarını yapıyor. Pep Guardiola önderliğindeki Manchester City ise zorlu deplasmanda hata payını sıfıra indirerek turu geçmek ve adını finale yazdırmak istiyor. Peki, Newcastle United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde oynanacak Newcastle United-Manchester City maçı 13 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James Park'ta oynanacak Newcastle United-Manchester City maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Ramsdale; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes; Gordon, Woltemade, Barnes; Wissa

Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Alleyne, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland