Haberler Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Spar Girona'yla karşılaşacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Spar Girona'yla karşılaşacak!

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçında 14 Ocak’ta İspanya’da Spar Girona’ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, averajla ikinci sırada yer alıyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 11:51 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 11:52
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Spar Girona'yla karşılaşacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçında 14 Ocak'ta deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.

Girona kentindeki Fontajau Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde ilk turda mücadele ettiği B Grubu'nu 6'da 6 yaparak tamamlayan sarı-kırmızılı takım, ikinci turda E Grubu'nda birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Toplamda 7 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, grupta averajla ikinci sırada yer aldı.

E Grubu'na 2'de 2 yaparak başlayan Spar Girona ise toplamda 7 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. İspanyol temsilcisi, averajla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

