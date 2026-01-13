CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner'i İstanbul'a getirmiş ancak oyuncu sürpriz bir şekilde Almanya'ya geri dönmüştü. 18 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma imza atmamasının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 11:42
Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'in transferini açıklamaya hazırlanıyordu ancak işler tersine döndü.

Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Sarı-kırmızılıların devre arasında ilk takviyesi olması beklenen ve cuma günü sözleşme görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a gelen Can Armando Güner'in transferi yattı.

Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

18 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından kendini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak kontrata imza atması beklenirken Borussia Mönchengladbach'tan oyuncularının Galatasaray'a transferine ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Augbsurg ile oynanan maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında transfer iddiaları ile ilgili olarak konuştu.

Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Schröder, "Son birkaç gün ve Güner'in İstanbul'a gitmesi biz şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri." ifadelerini kullandı.

Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Can Armando Güner de Mönchengladbach'ın kendisini FIFA'ya şikayet etme ihtimali nedeniyle Galatasaray'a imza atmaktan vazgeçti.

Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Hürriyet'in haberine göre, Güner'in ayrıca menajerlerin 600 bin Euro kazanacağı vaatlerine karşın Galatasaray'ın yıllık 250 bin Euro önermesi nedeniyle şaşkınlık yaşadığı, bu teklifin de Almanya'ya dönme kararında etkili olduğu öğrenildi.

Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Öte yandan Can Armando için Fenerbahçe'nin devreye girdiği, genç oyuncunun menajerinin görüşmeler için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maça çıktı. Genç futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

