Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı! İmza atmamasının nedeni...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'in transferini açıklamaya hazırlanıyordu ancak işler tersine döndü.
Sarı-kırmızılıların devre arasında ilk takviyesi olması beklenen ve cuma günü sözleşme görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a gelen Can Armando Güner'in transferi yattı.
18 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından kendini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak kontrata imza atması beklenirken Borussia Mönchengladbach'tan oyuncularının Galatasaray'a transferine ilişkin flaş bir açıklama geldi.
Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Augbsurg ile oynanan maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında transfer iddiaları ile ilgili olarak konuştu.
Schröder, "Son birkaç gün ve Güner'in İstanbul'a gitmesi biz şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri." ifadelerini kullandı.
Can Armando Güner de Mönchengladbach'ın kendisini FIFA'ya şikayet etme ihtimali nedeniyle Galatasaray'a imza atmaktan vazgeçti.
Hürriyet'in haberine göre, Güner'in ayrıca menajerlerin 600 bin Euro kazanacağı vaatlerine karşın Galatasaray'ın yıllık 250 bin Euro önermesi nedeniyle şaşkınlık yaşadığı, bu teklifin de Almanya'ya dönme kararında etkili olduğu öğrenildi.
Öte yandan Can Armando için Fenerbahçe'nin devreye girdiği, genç oyuncunun menajerinin görüşmeler için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maça çıktı. Genç futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
1.78 boyundaki futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.