Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 17.haftasında Borussia Dortmund ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Niko Kovac yönetiminde 3 puan alarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlayan Borussia Dortmund, 33 puanla 2. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Werder Bremen ise 17 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 11:35
Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 17. hafta heyecanı, Borussia Dortmund ile Werder Bremen'i karşı karşıya getirecek mücadeleyle sürüyor. Niko Kovac yönetiminde sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak Dortmund, 33 puanla bulunduğu ikinci sırayı koruyup zirve yarışını bırakmak istemiyor. Deplasmanda toparlanma arayan Werder Bremen ise 17 puanla yer aldığı 12. basamaktan yukarı tırmanmak ve kötü gidişe dur demek için mücadele edecek. Peki, Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 17. haftada oynanacak Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı 13 Ocak Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nkunku F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı
Güner'de şok gerçek! İmza atmama sebebi..
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Şam YPG/SDG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti: "Fırat Nehri'nin doğusuna çekilin"
G.Saray'dan Frattesi için inanılmaz teklif!
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
