Borussia Dortmund-Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 17. hafta heyecanı, Borussia Dortmund ile Werder Bremen'i karşı karşıya getirecek mücadeleyle sürüyor. Niko Kovac yönetiminde sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak Dortmund, 33 puanla bulunduğu ikinci sırayı koruyup zirve yarışını bırakmak istemiyor. Deplasmanda toparlanma arayan Werder Bremen ise 17 puanla yer aldığı 12. basamaktan yukarı tırmanmak ve kötü gidişe dur demek için mücadele edecek. Peki, Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 17. haftada oynanacak Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı 13 Ocak Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Werder Bremen maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.