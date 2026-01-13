CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mainz 05-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mainz 05-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Mainz 05 ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde 3 puan almayı amaçlayan ekipler, üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Mainz 05'in 9 puanı varken, Heidenheim'in ise 12 puanı bulunuyor. Peki, Mainz 05-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 12:03
Mainz 05-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mainz 05-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 17. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne oluyor. Mainz 05 ile Heidenheim, düşme hattından uzaklaşmak için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. 9 puanla evinde mücadele edecek Mainz 05, bu maçı bir çıkış fırsatı olarak görürken; 12 puanı bulunan Heidenheim ise avantajını artırıp üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Futbolseverler, bu kritik mücadelenin oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor. Peki, Mainz 05-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAINZ 05-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 17. haftada oynanacak Mainz 05-Heidenheim maçı 13 Ocak Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

MAINZ 05-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

MEWA Arena'da oynanacak Mainz 05-Heidenheim maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

