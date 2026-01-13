CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jasikevicius'tan Fenerbahçe Beko'ya 3 yıllık imza!

Fenerbahçe, başantrenör Šarūnas Jasikevičius ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 21:11
Fenerbahçe Beko, başantrenör Šarūnas Jasikevičius ile yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Erkek Basketbol Takımı'nın başında yer alan Jasikevičius ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Litvanyalı başantrenörün elde edilen tarihi başarılardaki payına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Başantrenörümüz Šarūnas Jasikevičius 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da! Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Šarūnas Jasikevičius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Šarūnas Jasikevičius'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz."

