Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında yaşanan yenilginin ardından toparlanmak isteyen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde Fethiye deplasmanına galibiyet için çıkıyor. 2. Lig ekibi ise taraftarı önünde sürprize imza atmak istiyor.

👇İŞTE MAÇIN 11'LERİ👇

Fethiyespor: Arda, Samet, Oğuz, Berkay Can, Ali Mert, İrfan, Şahan, Cihan, Berat, Melih, Muhammet

G.Saray: Günay, Kaan, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Yusuf, Eren, Ahmed, Icardi

👉FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈



FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Fethiyespor-Galatasaray maçı 13 Ocak Salı günü saat 20.30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.



CİMBOM'DA HEDEF 2'DE 2

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Muğla deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Galatasaray, Başakşehir galibiyetinin ardından 2. zaferini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesi hata yapmak istemeyen Cimbom, son Türkiye Kupası şampiyonu olarak yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.



FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fethiyespor-Galatasaray maçı hakemi Ayberk Demirbaş oldu. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Murat Temel yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Gökçen üstleniyor. Fethiyespor-Galatasaray VAR hakemi koltuğunda Eren Özyemişçioğlu yer alırken, AVAR'da ise Hakan Yemişken görev yapıyor.