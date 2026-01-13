Maç Sonuçları

Fethiyespor-Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybederek yara alan sarı-kırmızılılar, yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Fethiye deplasmanından galibiyetle dönerek puanını 6 yapmak istiyor. Fethiyespor-Galatasaray mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 13 Ocak 2026, Salı 19:14 Güncelleme: 13 Ocak 2026, Salı 20:25

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında yaşanan yenilginin ardından toparlanmak isteyen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde Fethiye deplasmanına galibiyet için çıkıyor. 2. Lig ekibi ise taraftarı önünde sürprize imza atmak istiyor.

Fethiyespor: Arda, Samet, Oğuz, Berkay Can, Ali Mert, İrfan, Şahan, Cihan, Berat, Melih, Muhammet

G.Saray: Günay, Kaan, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Yusuf, Eren, Ahmed, Icardi

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Fethiyespor-Galatasaray maçı 13 Ocak Salı günü saat 20.30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.


CİMBOM'DA HEDEF 2'DE 2

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Muğla deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Galatasaray, Başakşehir galibiyetinin ardından 2. zaferini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesi hata yapmak istemeyen Cimbom, son Türkiye Kupası şampiyonu olarak yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.


FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fethiyespor-Galatasaray maçı hakemi Ayberk Demirbaş oldu. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Murat Temel yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Gökçen üstleniyor. Fethiyespor-Galatasaray VAR hakemi koltuğunda Eren Özyemişçioğlu yer alırken, AVAR'da ise Hakan Yemişken görev yapıyor.

