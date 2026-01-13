Okan Buruk: Burada oynamak büyük mutluluk!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Buruk, Türkiye Kupası'nın sadece sportif değil, aynı zamanda sosyal bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Türkiye Kupası'nı sportif yönünün dışında, bu tür daha önce gelmediğimiz yerlerde oynamak büyük mutluluk. Havaalanından itibaren bizi karşılayan Galatasaray taraftarları, Galatasaray'ı burada görmeyi özlemiş. Bu ilgi bizi çok mutlu etti," ifadelerini kullandı.

Sahaya saygı ve konsantrasyonla çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bugün tribünlere gelen taraftarlarımıza iyi futbol oynayan, rakibini önemseyen ve ona saygı duyan bir Galatasaray izletmek istiyoruz. Bu saygı, saha içinde konsantrasyonu da beraberinde getirecek," dedi.

Gruptaki hedeflerine de değinen Buruk, rotasyon vurgusu yaparak şunları söyledi: "Grupta ilk maçımızı kazandık. Bugün de kazanırsak 6 puana ulaşacağız. Başakşehir maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da rotasyon yapıyoruz. Galibiyetle ayrılırsak son maçlara daha rahat çıkacağız."