Okan Buruk: Burada oynamak büyük mutluluk!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, maç öncesinde yaptığı açıklamalarda hem rotasyona hem de taraftarla buluşmanın önemine dikkat çekti. İşte Buruk'un açıklamaları...

Giriş: 13 Ocak 2026, Salı 20:11 Güncelleme: 13 Ocak 2026, Salı 20:19

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Buruk, Türkiye Kupası'nın sadece sportif değil, aynı zamanda sosyal bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Türkiye Kupası'nı sportif yönünün dışında, bu tür daha önce gelmediğimiz yerlerde oynamak büyük mutluluk. Havaalanından itibaren bizi karşılayan Galatasaray taraftarları, Galatasaray'ı burada görmeyi özlemiş. Bu ilgi bizi çok mutlu etti," ifadelerini kullandı.

Sahaya saygı ve konsantrasyonla çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bugün tribünlere gelen taraftarlarımıza iyi futbol oynayan, rakibini önemseyen ve ona saygı duyan bir Galatasaray izletmek istiyoruz. Bu saygı, saha içinde konsantrasyonu da beraberinde getirecek," dedi.

Gruptaki hedeflerine de değinen Buruk, rotasyon vurgusu yaparak şunları söyledi: "Grupta ilk maçımızı kazandık. Bugün de kazanırsak 6 puana ulaşacağız. Başakşehir maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da rotasyon yapıyoruz. Galibiyetle ayrılırsak son maçlara daha rahat çıkacağız."

