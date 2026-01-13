CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ilk maçını kaybeden Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde 14 Ocak’ta Beyoğlu Yeni Çarşı’ya konuk olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 14:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında 14 Ocak'ta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

RAMS Başakşehir-Boluspor | CANLI
REKLAM - Abi
DİĞER
Beşiktaş istiyordu, Cimbom göz koydu! Galatasaray kesenin ağzını açacak...
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde silah sesleri! Savcı eski eşi olan kadın hakimi vurdu | Saldırganı hükümlü bir çaycı engelledi
F.Bahçe Lookman'a kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Fransız yıldıza transfer kancası! G.Saray'dan Fransız yıldıza transfer kancası! 15:17
Samsun’da Okçuluk Salon Kış Kupası heyecanı! Samsun’da Okçuluk Salon Kış Kupası heyecanı! 15:14
Furkan Konyalı’dan milli gurur! Furkan Konyalı’dan milli gurur! 15:01
F.Bahçe Lookman'a kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Lookman'a kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 14:58
Beşiktaş'ta hazırlıklar! Beşiktaş'ta hazırlıklar! 14:48
Eyüpspor'un yeni hocası belli oldu! Eyüpspor'un yeni hocası belli oldu! 14:44
Daha Eski
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında! 14:36
Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? 14:33
F.Bahçe'de o futbolcu Kayseri yolunda! F.Bahçe'de o futbolcu Kayseri yolunda! 14:31
Ayfer Elmastaşoğlu vefat etti! Ayfer Elmastaşoğlu vefat etti! 14:18
Hentbolda hedef Avrupa! Hentbolda hedef Avrupa! 14:05
Hamburg-Bayer Leverkusen maçı detayları Hamburg-Bayer Leverkusen maçı detayları 13:58