Eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu hayatını kaybetti!

Eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu hayatını kaybetti!

Eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 14:19
Eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu hayatını kaybetti!

Eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü A Milli Takım, 3'ü Ümit Milli Takım ve 5'i de 18 Yaş Altı Milli Takım olmak üzere toplam 11 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Elmastaşoğlu, profesyonel kariyeri boyunca Altay'da forma giydi. İzmir ekibiyle 1967'de futbolcu, 1980'de ise teknik direktör olarak Türkiye Kupası sevinci yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

82 yaşında vefat eden Elmastaşoğlu'nun cenazesi 13 Ocak'ta Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ayrıca Elmastaşoğlu'nun vefatı nedeniyle 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

