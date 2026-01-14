İstanbulspor-Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | TS maçı şifresiz nasıl izlenir?

İstanbulspor-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu deplasmanda turnuvadaki ilk 3 puanını almayı hedefleyen Fatih Tekke ve öğrencileri, 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi İstanbulspor-Trabzonspor maç kadrosunda önemli eksikler bulunurken, futbolseverler "İstanbulspor-Trabzonspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Ayrıca, yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbulspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanacak İstanbulspor-Trabzonspor maçı, 14 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE👈

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Alp, Tutar, Duhaney, Emrecan, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj, Duran, Yusuf Ali, Ömer Faruk, Emir Kaan, Mamadou.

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan, Folcarelli, Bouchouari, Cihan, Muçi, Olaigbe, Augusto.

👉İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR | A SPOR CANLI YAYIN👈

22 YIL SONRA KUPA AŞKINA

Trabzonspor ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci haftasında yapacakları maçla 30'uncu kez karşılaşacak. İkili arasındaki rekabet 1972 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 15, İstanbulspor'un 7 galibiyeti bulunurken 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki ekip 2004 yılında Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve bu maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında oynanacak İstanbulspor-Trabzonspor maçını hakem Burak Demirkıran'ın yöneteceğini açıkladı. Demirkıran'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Hatice Aydın üstlenecek. İstanbulspor-Trabzonspor VAR hakemi koltuğunda Sinan Dereci görev yaparken, AVAR'da ise Mehmet Kısal yer alacak.