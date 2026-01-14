Fenerbahçe'de Artem Dovbyk gerçeği ortaya çıktı!

Golcü transferi hedefleyen Fenerbahçe'nin radarına giren Artem Dovbyk'te işler tersine döndü. AS Roma'dan ayrılığı gündemdeyken Lecce maçında sakatlanan Ukraynalı golcünün transfer ihtimali şimdilik askıya alınırken, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklif İtalya'da yeniden gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
14 Ocak 2026 Çarşamba 16:07
Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme AS Roma'nın Ukraynalı santrforu Artem Dovbyk gelmişti. Sarı-lacivertlilerin teklif sunduğu iddia edilen oyuncu ile ilgili yaşanan gelişmelerin ardından gerçek ortaya çıktı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Tutto Mercato Web'den derlediği habere göre Kadıköy temsilcisi, Serie A ekibinde adı ayrılıkla anılan Dovbyk için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.
28 yaşındaki futbolcunun Lecce maçında sakatlanmasının ardından İtalyan basını, Fenerbahçe'nin transferden çekildiğini açıkladı.
Dovbyk'in La Liga ve Premier Lig ekiplerinden teklif beklediği için İstanbul devini ikinci plana attığı ve yaşadığı sakatlığın ardından sarı-lacivertlilerin de görüşmeleri sürdürmeme kararı aldığı aktarıldı.
Roma'da son haftalardaki performansı ile dikkat çeken Ukraynalı yıldızın sakatlığı özellikle Serie A ekibinde şok etkisi yarattı.
Haberde ayrıca başkent ekibinin oyuncuyu satmak için en doğru fırsatı yakaladığı fakat sakatlık nedeniyle tüm planların suya düştüğü kaydedildi. Artem Dovbyk'in tamamen iyileşmesi için 2 aya ihtiyacı olduğu açıklandı.