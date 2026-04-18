Tedesco’yu hemen gönderin!

Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında bir an önce gol bulmak isteyince gereksiz yere telaş yaptı. Bir türlü gelmeyen gol, sarı-lacivertli oyuncuları sinirlendirdi, panik havasına soktu. Oysa muhteşem bir seyirci desteği ile oynayan Fenerbahçeli oyuncular, sakin kalıp, organize ataklar yapabilseydi ilk 45'te skor tabelasını değiştirebilirlerdi. Çaykur Rizespor ilk bölümde merkezi çok iyi kapattı. Çok iyi savunma yaptı. İlk yarıda iki takımın da birer net pozisyonu vardı. Karadeniz ekibi, maçın yıldızı Ali Sowe'un pozisyonunda gole çok yaklaştı. Ancak köşeye giden topu kaleci Ederson iyi çıkardı. Fenerbahçe adına ise net pozisyona giren oyuncu Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem'in füze gibi giden şutunda Fofana çok iyi bir kurtarış yaptı. Fenerbahçe ilk yarıda Semedo'nun kanadından çok fazla rakibi zorlayamadı. Nene de çok etkili olamadı.



İkinci yarının hemen başında hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağını bütün Fenerbahçeli futbolcular adeta seyretti. Ali Sowe akıl dolu bir vuruşla Ederson'u avladı. Bir anda Kadıköy'de buz gibi bir hava esmeye başladı. Golden sonra Çaykur Rizespor daha iyi top yapmaya başlarken, Fenerbahçe oyun disiplininden uzaklaştı. Tedesco'dan hemen iki hamle birden geldi. Archie Brown ve Nene çıkarken; Levent ve Musaba oyuna girdi. Bu değişiklikler de Fenerbahçe'ye bir hareket getiremedi. Çaykur Rizespor oyunu istediği gibi yönlendirmeye başladı. Çaykur Rizespor'da sahanın iyilerinden Samet Akaydin'in ikinci sarıdan atılmasıyla maçın kaderi bir anda değişti.



Kırmızı karttan kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor ceza sahasında yaşanan penaltı pozisyonu tribünlere de hareket ve heyecan getirdi. Pozisyonda Taylan Antalyalı, Talisca'nın ayağına vuruyor. Pozisyon tartışmasız net penaltı. VAR'da bu pozisyon neden bu kadar uzun süre incelendi anlam veremedim. Atışı kullanan Talisca skora dengeyi getirdi. Fenerbahçe bu golden sonra rakibin 10 kişi kalmasından da yararlanarak maçı tek kaleye çevirdi. Musaba'nın ortasında Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye ikinci golü getirdi. Kadıköy adeta bir bayram yerine döndü. Tribünler şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Ama Fenerbahçeli futbolcuların ve Tedesco'nun unuttuğu bir şey vardı. Maç daha bitmemişti. Uzatmaların son saniyelerinde Oğuz Aydın gereksiz yere kaleci Fofana'ya faul yaptı.



Fofana'nın ceza sahasına gönderdiği topa yükselip aşırtma bir kafa vuruşu yapan Sagnan maçın skorunu belirledi. Kadıköy yine buz kesti. Tribünlerde inanılmaz bir hayal kırıklığı ve büyük bir sessizlik. Çıt yok! Şampiyon olmak isteyen bir takım, 10 kişi kalan rakibini öne geçtiği bir maçta yener! Evinde oynuyorsun, öndesin, rakibin pili bitmiş, tükenmiş ve sen uzatmalarda gol yiyorsun! O zaman şampiyon olamazsın! Bir sözüm de Ederson'a! Tonla para alıyorsun, kurtardığın bir maç bile yok! O nasıl boşa çıkmaktır öyle! Yazıktır günahtır, sana verilen milyonlarca euro'lara! Ya Çağlar'a ne demeli! Bu Çağlar'ı ben halı saha maçlarına bile çağırmam! Bu maça çıkana kadar şampiyonluk Fenerbahçe'nin elindeydi. Bu sonuçla artık elinde değil! Hatta artık şampiyonluk çok uzak. İkincilik bile tehlikeye girdi. 25 milyon Fenerbahçe taraftarı dün yine saç-baş yoldu, kahroldu, yıkıldı, hüsran yaşadı. Gözyaşı döktü! Yönetimin yerinde olsam bu Tedesco'yu hemen gönderirim. Ültimatom vermek hikaye