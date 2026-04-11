Eğri cetvelli PFDK katliamı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Trabzonspor'un canına okuyor!

Çıldırmış bunlar! Bu nasıl acımasızlıktır, bu nasıl vicdansızlıktır!

Bu nasıl adalettir! Üstelik de Trabzonspor'a katliam gibi cezayı verenler hukukçular!

Akıl tutulması yaşıyorlar! PFDK'ya göre Trabzonspor'a maç kazanmak haram!

Derbi kazanıp sevinmek, kutlamak yasak... Küfüre ben de karşıyım!

Ama kardeşim nasıl saydınız bu kadar taraftarı!

Guinness Rekorlar Kitabı'na girer verdiğiniz rekor ceza!

Galatasaray maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Papara Park tribünlerinin Tam 34 BİN 718 KOLTUĞU bloke edildi.



Yani maça gelen 34 bin 718 kişi tek tek sayıldı, küfür ettikleri tespit edildi ve ceza verildi!

Öyle mi? Siz aklınızı mı kaçırdınız!

Delirdiniz mi siz! Bu nasıl ceza!

Siz bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz!

İstanbul'daki statlarda tribünlerin tamamı daha ağır küfürler ederken; gözlemcilerin gözlerine perde iniyor; başlarını kuma gömüyorlar, kulakları duymuyor!

Sizin Trabzon şehri ile Trabzonspor ile alıp veremediğiniz nedir arkadaş!

Milyon kere yazıklar olsun size!

Kul hakkını yemekle kalmıyorsunuz!

Dünyanın en büyük şehir takımının sinir uçları ile oynuyorsunuz!

Ama gün gelir bu şehir, dünyayı başınıza yıkar!



Bunu da böyle bilesiniz!

Riva'dakiler uyuyor mu?

34 bin 718 bordo-mavili taraftarın Passolig kartları bloke edilirken, Trabzonspor Kulübü'ne de 1 milyon 280 bin TL para cezası veriliyor.

Sizin adaletiniz batsın!

TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, yiğittir, merttir, onun için doğru tektir.

Bu ceza önüne geldiğinde elindeki doğru cetvelle bu katliam gibi cezanın üzerini çizip, adaletten yana tavır alacaktır. Hatta PFDK'nın elindeki eğri cetveli kırıp çöpe atacaktır!

Çünkü benim bildiğim İbrahim Hacıosmanoğlu, adaletin ve doğruluğun yılmaz savunucusudur!

Bekleyip göreceğiz!

Verdiği tek taraflı ve acımasızca cezalarla Türk futbolunun marka değerini yerle bir eden PFDK'ya nasıl bir fatura çıkacak?

Yoksa yanlarına kar mı kalacak? Asıl mesele budur!

Adalet mi; orman kanunları mı; bataklığa alkış tutmak mı?

Birileri Türk futbolundaki yangına benzin bidonları ile gidiyor!

Bu yangına, bu katliama 'Dur!' de Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu!