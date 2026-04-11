Kartal’a teselli

Beşiktaş, derbi mağlubiyetinin ardından evinde Antalyaspor'u konuk etti. Tribünlerde yer yer boşluklar vardı ama Beşiktaş, maçın ilk düdüğü itibarıyla sahada boş yer bırakmadı ve golü buldu. Beşiktaş'ta bu sezonun flaş golcülerinden biri olan Orkun Kökçü, çok klas bir şekilde topu ağlara gönderdi. Bu tip maçlarda erken gelen gol, rakibin direncini kırar. Beşiktaş da ilk dakikalarda golü bularak bunu başardı. Ardından son haftalarda yedek kalan Jota sahneye çıktı ve Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. İlk 10 dakikada % 90'a % 10 topla oynama oranıyla Beşiktaş 2-0'ı buldu. Derbi yenilgisi sonrası iştahlı ve iyi bir başlangıç yaptı. Korner: 5, gol: 2. Üçüncü golü ararken kontra ataktan kalesinde golü gördü. Fakat bu sezon izlediğim Beşiktaş adına en iyi ilk yarı performansı oldu.



İlk yarıya iyi başlayan Beşiktaş, ikinci yarıya aynı şekilde başlayamadı. Yine top sağ kanada geldi, Samuel Ballet sezonun en güzel gollerinden birini atarak skoru 3-2'ye getirdi. Soyunma odasından gol yiyerek dönmek Defalarca hem televizyon programlarında hem de gazetede yazılarımda Kartal Kayra Yılmaz'a şans verilmesi gerektiğini belirttim. Çok güzel pres yaptı, topu kazandı, iyi vurdu; dönen topu da Hyeon-Gyu Oh ağlara gönderdi. Aferin Kartal Kayra, böyle devam. Oh'dan santrfor golleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'a geldiğinden beri takipçilik, ters ayak ve tek vuruş özellikleriyle öne çıkıyor. Beşiktaş, Antalyaspor'u rahat bir oyunla yenerken moral buldu. Hedef bu sezon Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kazanmak, gelecek sezon ligde şampiyonluk ise o zaman çok daha fazlası gerek.