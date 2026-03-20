Ömer Kağan’ın gülüşü

Süper Lig'de Beşiktaş, uzun süredir kazanamadığı Kasımpaşa'yı yenerken lösemiyi yenen minik Beşiktaşlı Ömer Kaan'ın maç sonu futbolcularla saha içinde üçlü çektirmesi harikaydı. Onun gülüşü her şeye bedeldi. Beşiktaş'ın büyüklüğü böyle bir şey; Biz büyük bir aileyiz!

İlk yarıda sahada çok daha istekli, daha planlı bir Beşiktaş vardı. İki usta ayak; Oh ve Orkun Kökçü, attıkları gollerle siyah-beyazlıları rahatlattı Cerny'nin performansı açıkçası beni en çok mutlu eden detaylardan biri oldu.

Ara transfer döneminde yapılan takviyelerin takıma güç kattığı artık tartışmasız bir gerçek. Murillo ikinci golde yaptığı harika asistle kalitesini ortaya koyarken, Asllani topsuz oyundaki dinamizmiyle dikkat çekti Orkun'a ayrı bir paragraf açmak şart. Genç yaşına rağmen kaptanlık sorumluluğunu kusursuz taşıyor.



Forma aşkını profesyonellikle birleştirmiş bir lider… Sahada adeta bir maestro gibi oyunu yönlendiriyor.

Rıdvan ise her zamanki gibi sahada yüreğini ortaya koydu. İkinci yarıda oyunun temposunun düşmesi sürpriz değildi. Skorun verdiği rahatlıkla Beşiktaş biraz daha kontrollü bir oyun tercih etti. Ancak kalesinde gördüğü gol sonrası kısa süreli bir panik yaşandı.

Türkiye Kupası dahil son 20 maçta 1 yenilgi alan bir takım var karşımızda.

Jota Silva gibi yetenekli bir oyuncu neden forma şansı bulamıyor? Beşiktaş sadece bir maç kazanmadı. Aynı zamanda derbi öncesi özgüven kazandı.