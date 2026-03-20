Orkun yazıtları!

Tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayalım… Dilerim bu bayram, zalimlerin dizginlenmesine ve mazlumların zulümden kurtulmasına vesile olur. Çünkü bu dünya, bunca çoluk-çocuk katliamını taşıyamaz gibi geliyor bana.

Acaba Orkun Kökçü, Sergen Yalçın'ın en iyi yüz golünü izleyip her hafta birini yeniden sahnelemeye mi karar verdi?

Geçen hafta Sergen'in son çizgiye yakın yerden attığı frikik golünün bir benzerini izletmişti bize. Dün ise 90'lı yıllarda Sarıyer'e attığı o efsane golü hatırlattı.Havadan gelen topu adeta kepçeledi ve uzak köşeye bıraktı… Muhteşemdi.

Gol attı, asist yaptı, yetmedi; elektrikli süpürge gibi sahanın her yerini süpürdü.

Bu gidişle Orhun Yazıtları gibi, Orkun golleri de dilden dile anlatılacak.

Kasımpaşa ters takım… Acemi boksör gibiler. Denk getirirlerse herkesi devirebilirler ama umulmadık maçları da kaybedebilirler.



Belki de en doğrusu şu: Gol yedikten sonra uyanan bir takım.

Beşiktaş ilk 45 dakikada derli toplu ve oyunun hakimi olarak sahadaydı. Orkun ve OH'un golleriyle rahatladı.

İkinci yarıda tempo düşerken, Kasımpaşa risk aldı.Hakemin doğru kararıyla gelen penaltı skoru 2-1'e getirince konuk ekip umutlandı. Kasımpaşa'nın beraberlik golünü atamadığı bu bölümde Milot Rashica, Cengiz Ünder ve Olaitan net fırsatları değerlendirebilse maçın tabelaya birkaç gol daha yazılabilirdi..

Son saniyede Kubilay'ın kafa vuruşu dışarı gidince Beşiktaş'ın hanesine üç puan olarak yazıldı. Orkun'un golü, Dünya Beşiktaşlılar Günü'nde gelince anlamı büyüdü.

Tüm Kartallar için 2. bir bayram hediyesi oldu.