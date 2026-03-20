Bayram şekeri

Beşiktaş'ın artık çok net bir şekilde kabuk değiştirdiği görülüyor. Artık oyun planı, ön alan baskısı, kontratak ve geçiş hücumları, Rıdvan ve Murillo'nun hücuma desteği, her şey var. Olaitan'ın gelişiyle Cerny'nin yükü azaldı. Fizik kalitesi yüksek mobil gezen arayan rakibi zorlayan santrafor Oh var. Ndidi form tuttukça Orkun daha özgür daha önde hücum aksiyonları geliştiriyor üretiyor. Pas kayıplarında eskisi gibi geriye koşu istenmediği için oyunda daha diri ve enerjik kalıyor. Daha ilk yarıda bir asist ve klas bir vuruşla attığı muhteşem golle maça damgasını vurdu.

Batuhan Kolak'a maçın başında Olaitan'ın Winck'e faulünde gösterdiği hoşgörüyü Olaitan-Cafu mücadelesinde göstermedi, Cafu'ya gereksiz bir sarı çıkardı. Tepki veren Emre Belezoğlu'na doğru bir sarı gösterdi devamına ise arkasını döndü gitti olmadı. İhraç etmeliydi. 53'de Kasımpaşa lehine verdiği penaltı ve Murillo'ya sarı net doğru karar. 61'de Oh'u önce Winck sonra Becao hırpaladı. Devamında Winck sınırları zorladı ve hakem doğru bir sarı gösterdi. Batuhan Kolak tecrübe kazandıkça çok çok iyi olacak. Geleceği olan muhteşem bir hakem seyrettik. Son zamanlarda berbat hakem yönetimlerini görmekten bıkmıştık. Bu akşam çatır çatır maç yöneten iyi performansı gösteren hakem bayram şekeri gibi geldi.