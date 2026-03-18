Sıkıntı yaşamadı

Tribünlerdeki boşluklardan seyircinin bu sezondan umutlarını yitirmiş ve tepkili olduğu anlaşılıyor. Fenerbahçe'de Skriniar sakatlandıktan sonra kim hangi pozisyonda, takım nasıl bir sistemle sahada çözmekte zorlanıyor insan. Bu kadro değişiklikleri oyun ezberi olan oyuncuları bile bozuyor. Asensio gibi bir usta dahi gerçek oyununu oynamakta zorlandı yine de çıkana kadar çok iyiydi. Guendouzi daha çok savunmaya yardım edince Fenerbahçe öne çıkmakta ve pozisyon bulmakta ilk yarı zorlandı.

Atletik ve çabuk oyuncuları Nene ki hattrick yaptı ve Musaba ile kontrataklar geliştirdi, goller buldu. Yapılan oyuncu değişiklikleri ise oyun kalitesine ve sisteme olumlu yansıdı. Yaşadıkları sıkıntılı süreçte bu farklı galibiyet Fenerbahçe'ye moral oldu. Kadir Sağlam FIFA hakemi ama sahip olduğu imkanı, fırsatı doğru kullanamayan ve gelişim gösteremeyen bir hakemiz. Daha 8'de Cherif-Abena karşılıklı oyun gereği temasına Gaziantep lehine çaldığı faul bizi güldürdü. Bırakın Süper Ligi süper amatör kümede bile buna faul çalınmaz.

Böyle uçana kaçana faul çalınca da ilk yarı 17 faul oldu. Oyunun yeniden başlaması konusunda eksiklikleri olduğu görüldü. Daha proaktif ve otoriter olmalı. 50'de doğru ve yerinde bir VAR müdahalesi geldi. Asensio öndeki rakibini önce itiyor devamında da elleri yukarıda yüksek topa elle müdahale ediyor net penaltı. 77'de Bayo'nun ayağına basan Yiğit Efe net sarı olmalıydı vermedi. Kalibresi oranında 1.5 yıl gibi uzun bir süreden sonra geldiği Kadıköy'den sıkıntı yaşamadan çıktı.