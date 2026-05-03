Diyarbakır Amed Süper Lig’de

Surların taşına yaslanan rüzgâr bugün başka esti... Yüzyılların sessizliğini taşıyan o kara bazalt duvarlar, bu kez bir zaferin sesini yankıladı. Çünkü Diyarbakır, sadece bir maçı değil, yılların hasretini kazandı. Bu şehir çok bekledi...

Sadece bir üst ligi değil, bir duyguyu, bir tamamlanışı, bir "artık oldu" anını bekledi. Her sezon biraz daha yaklaşıp, her sezon biraz daha içe atarak... Surların dibinde biriken umutlar, bugün sahaya indi. Ve sahada bir takım vardı: Amedspor Ama aslında sahada bir şehir oynadı. Her pas, bir sokağın duasıydı...

Her koşu, yılların sabrıydı... Her mücadele, suskun kalmış bir haykırıştı. Iğdır'da top döndü belki... Ama Diyarbakır'da kalpler attı. Sur içinden Bağlar'a, Kayapınar'dan Yenişehir'e kadar bir şehir nefesini tuttu. Ve o nefes, son düdükle birlikte bir sel gibi taştı. Bu hikâye kolay yazılmadı. Kırıldı, ertelendi, yarım kaldı... Ama hiçbir zaman unutulmadı. Çünkü bu şehir unutmayı değil, beklemeyi bilir. Tam 16 yıl... Bir nesil büyüdü bu hasretle. Babalar anlattı, çocuklar dinledi... "Bir gün..." diye başlayan cümleler, bugün gerçeğe dönüştü. Ve o gerçeğin başında bir isim vardı: Sertaç Küçükbayrak... Bu şehrin evladı... Bu toprağın çocuğu...

Yabancı bir hikâyenin kahramanı değil, Diyarbakır'ın kendi içinden çıkan bir ses... Belki büyük isimler geldi geçti... Ama bu hikâyeyi yazan, şehrin kendi yüreği oldu. O yüzden bu zafer sadece bir teknik başarının değil, bir aidiyetin, bir inancın zaferidir. Surlar bugün sadece taş değil... Bir hafıza... Bir direniş... Ve şimdi bir zaferin tanığı... Yıllarca sessiz duran o duvarlar, bugün şunu fısıldıyor: "Bekleyen kazanır... İnanan ulaşır..." Bu sadece bir yükseliş değil... Bu bir geri dönüş... Bu bir hatırlayış... Bu bir şehrin kendine yeniden kavuşması... Güneydoğu'nun yıllardır süren hasreti... Bir şehirde, bir takımda, bir akşamda son buldu. Artık bu coğrafya sadece izleyen değil, sahnenin tam ortasında duran... Ve Diyarbakır... Bugün sadece bir şehir değil... Bir hikâye... Bir destan... Bir çağrıdır... Hoş geldin Süper Lig'e... Hoş geldin Diyarbakır...