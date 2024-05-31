Hoş geldin Bodrum FK

YENİ Adana Stadı'ndaki finalde Sakaryaspor ile Bodrum FK, Süper Lig için sahaya çıktı.

Karşılaşma Tatangalar'ın havai fişek şovu ile 6 dakika geç başladı. Daha önce finalde bu bileti kaptırmış iki takım bu sefer şanssızlığı yenmek istiyordu.

Maça Bodrum daha istekli başladı. Üçüncü bölgede daha çok görünen, topu kaleye taşımaya çalışan yeşil-beyazlılar, Sakaryaspor defansının büyük hatasıyla Gökdeniz'le golü buldu.

Sakaryaspor hocası Coşkun Demirbakan'ın gol öncesi avaz avaz bağırmasına rağmen stoper Donkor basit oynamak yerine riski tercih etti ve bu Sakarya'ya pahalıya patladı.



Bu gol Sakaryaspor'u şaşkına çevirirken, Bodrum'u kamçıladı.

Günün etkili isimlerinden Kenan Özer 33'te kaleciyle karşı karşıya kalıp topu direğin üzerinden dışarı attı. 44'te karşı karşıya pozisyonda rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve Rotman kırmızı kart görüp Sakarya'yı 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda Sakaryaspor tüm riskleri de alarak baskılı ve her yerde çoğalıp topa hakim olarak, rakip sahada görüldü. Bodrumspor maç boyunca tek laubali davranışla kalecisiyle defansıyla hatayı yaptı. Dimitrov müthiş bir zeka ile kaleciyi ve defansı geride bıraktı, çaprazdan golü attı. Bu gol adeta Sakarya'nın tüm kalbini 5 Ocak Stadına taşıdı. Maç 1-1 oldu!

Maçın 90 dakikası 1-1 sonuçlandı ama sonrasında Bodrumspor iki gol daha buldu ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. İsmet Taşdemir ve Halikarnas'ın çocuklarına, en sevilecek deplasmana, Bodrum'a hoş geldiniz diyoruz.