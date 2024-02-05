Pendik hava yolları!

Viera ile yeniden doğan bir Pendikspor var karşımızda... Portekizli hoca ile son iki deplasmanında iki beraberlik, son iki iç saha maçında da, iki İstanbullu'dan Beşiktaş'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 3-2 yenen bir takım görünümünde. Bu maçta da Demirspor'u yenmeyi başardılar. İkinci yarının en formda takımı görünümünde ev sahibi ekip. Rakip Adana Demirspor ise geçmiş sezonlarda, getirdiği marka oyuncularla, formasını giydirdiği büyük oyuncularla manşetlerdeydi. Bu sezon adeta giden gidene. Stambouli'den sonra hücum hattından Akintola da kontratını feshetti ve gidenler kervanına katıldı. Güçlenmiş Pendikspor ile kadro fakiri Adana Demirspor maçında, Adana temsilcisi son 13 maçında sadece Antalyaspor'u yenmeyi başardı.



Ev sahibinde oyuna ve skora en çok etki eden dört isim vardı, ikisi gole imza attı, biri iki dakika arayla iki golü kurtardı, skoru takımı lehine tuttu. Diaby ve Umut'un attığı iki golde de fahiş defans hataları vardı. Daha önce oynadığı oyunla dikkat çeken Cisse ve Gravillion çok büyük hatalar yaptı ve Diaby ve Umut takımları adına fırsatı kaçırmadılar. Adana Demirspor adına ilk yarıda akılda kalan Michut'un ceza sahası dışından çektiği müthiş şut ve Erdem'in jeneriklik kurtarışıydı... İkinci yarıda Hikmet Karaman'ın oyuna "genç değişimi" vardı ama bunu oyun ve pozisyon üstünlüğü, skora katkı olarak göremedik. İkinci 45'te ne gördük; Demirspor'un yeni 10 numarası Aloui'nin yere kötü düşüp ilk maçında sakatlanması, Halil'in kırmızı görüp takımını eksik bırakması, Demirspor'un genç ismi Ozan'ın 15 yaşında maça girmesi, Nani'nin de teselli golü oldu diyebiliriz... Pendik havalı mı havalı, yukarıya doğru uçuşu sürüyor...