Beraberlik aboneleri!

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Teknik Direktör değişikliğine giden Adana Demirspor'la aşağıdan uzaklaşmak adına kaybetme kredisi olmayan Ankaragücü, maç öncesi üç skora da açık bir maç olarak gözükmekteydi.

Uzun bir aradan sonra yeniden Süper Lig'de görev alan Hikmet Karaman da, Adana Demirspor'da ilk maçına çıktı. Gerek takımı, gerekse de Hikmet hoca; bir çıkış, bir ayağa kalkış, eski günlerini hatırlatmak istemekteydiler.

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İki takımında son 10 maçına bakınca, hep cepten yediklerini görüyoruz. Bilhassa Demirspor "yukarıyı yakalar mı" beklentilerini yerle bir eden irtifası anlaşılır gibi değildi. Son 10 maçlık periyodunda;

Antalyaspor galibiyeti dışında, 6 beraberlik, 3 de yenilgi aldılar.

Sadece 9 puan toplayabilmişler.

Kayıp puan ise tam 21 puan!

Ankaragücü'ne baktığımızda da, son 10 maçta 2 defa galip gelip, 6 defa berabere kalmış, iki kez de yenildiklerini, 12 puan topladıklarını görüyoruz. Maçın ilk etkili atağında, ceza sahası dışından müthiş şutu çekeni Akintola, aynı güzellikte bir kurtarışla önleyeni de Ankaragücü kalecisi Bahadır'dı. Bu pozisyona kadar "kalecisiz oynayalım mı(!)" der gibiydi iki takımda.

20-26.dakikalar arası topa hakim olan, rakip kaleye baskı kuran takım Ankaragücü'ydü ama VAR'dan elle oynama gerekçesi ile iptal edilen ve golü bulan Adana Demirspor'du.

VAR'ın iptal ettiği golde, golü atan Emre Akbaba'dan önce topu taşıyan Akintola gerçekten topla teması oldu mu, çok tartışılır bir karar oldu.