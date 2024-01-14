Çay keyfi!

Sınır dışı operasyonda vatan evlatlarının şehadeti, derin hüzünlerimiz sonrası futbolu konuşmak, futbolu yazmak; o pozisyondu, bu oyundu, o olduydu, bu olduyduyu yazmak çok zordu doğrusu… Simsiyah günde, 9 evladımızın hüznünü, acılarımızı kalbimize koyup, "vatan sağ olsun" diyerek geldik sahaya…

Geçen hafta 4 golle Beşiktaş'a erteleme maçında evinde farklı kaybetmiş, İlhan Palut'un Rizespor'u ile, yine evinde iki farklı öne geçip 2-2 berabere kalmış, kaybettiği oyuncularla her maç daha da kadro fakirliği yaşayan Serkan Damla'lı Adana Demirspor'un maçı ilginç bir mücadele olmaya namzetti. Demirspor çıktığı 9 deplasmanda hiç kazanamadı. Sadece 1 kez kazandı, 6 defa berabere kaldı, 2 kez mağlup oldu. Ve bu 9 haftada 18 puan kaybetti. Rizespor ise evinde çıktığı 10 maçta Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybetti.

Maç yoğun kar yağışı altında başladı. Sulu zeminde gerek top sürmek, gerek istenilen oyunu, pas dağıtımını yapmak zordu iki takım içinde.İlk dakikalarda ev sahibi Rizespor maça arzulu ve atak başladı. Kaygan ve ıslak zeminde iki takımın defans ve kalecilerinin yapacakları ölümcül hatalar skoru tabelada değiştirecekti. Sık sık hızlanan ya da su birikintisinde durabilecek toplar iki takımında hiç beklemediği anlar olarak soyunma odasında konuşulan durumlardı.

İkinci yarıya Çaykur Rizespor atak başladı. 53.dakikada golü kaçıran ev sahibi takım, plaka dakikasının son saniyelerinde stoper Atilla Mocsi ile kaleciden dönen topu hiç bekletmeden kale içine yollayarak maçta 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde sonuç değişmedi. Rizespor tek golle üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.