Kaybedenler düellosu

Öncelikle oyuncuları; hakemlere saldırıyı kınayan, hakemleri alkışlayan hareketinden dolayı tebrik ediyorum. Ev sahibi 3 maçtır kaybetmiş, Demirspor'da 5 maçtır kazanamıyor. Bu durumu, bu maça uyarlarsak, "Kaybedenler düellosu" desek; yazımızın başlığına uyar herhalde… "Acılı Antep'le, acılı Adana'nın müsabakası" demiş olsak, işin mutfağına girip, biraz şehir, biraz gastronomi dumanlı bir başlık mı atmış olurduk…



Dragus, Gaziantep'in en golcü ismi ama 6 ve 8 ve 10. dakikada art arda net üç golü kaçırdı. Defanstan gelen Arda, ileri çıktığı ilk pozisyonda kornerden gelen ortaya nefis yükseldi vurdu ve kafayla golü attı. Demirspor golden sonra maçın ciddiyetini anladı. İki kanatta iki Yusuf'un çabası ile pozisyon bulmaya çalıştı Adana temsilcisi. İkinci yarıda da yine topla oynayan Demirspor, Lazarovic'in füzesiyle rahatlayan Gaziantep FK oldu. Tabii bu gol, Sumudica'yı bile gole sevinmede işi abartıp sarı karta götürecek kadar etkili oldu(!) Sonrasında Emre Akbaba & Yusuf Sarı ortak golü ve Akintola'nın 1 dakikaya sığan iki golü ile bir anda 2-2'lik skoru gördük…



Sonuca gelirsek, Gaziantep 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirip, Romen hava yollarına rezerve ettirdiği bileti önce iptal ettirip, sonra yeniden güncelledi(!) Adana Demirspor "Damla, damla eriyor…" derken, acayip bir silkiniş, diriliş ve bitiriş gösterdi.