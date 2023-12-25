Demirspor nihayet!

Bir tarafta 6 haftadır yüzü gülmeyen bir Demirspor öbür tarafta 7 haftadır kaybetmeyen bir Antalyaspor. Santrayla öne geçti Demirspor. Daha ne olduğunu bile anlamadan 22. saniyede Akintola önüne düşürdüğü topu sürdü ve tabelaya golü yazdı. Bu şok gol hem Antalyaspor'un saha içi planlarını bozdu, hem de Adana Demirspor'un kalan süredeki oyun stratejisini. Akintola için lig yeni başladı diyebiliriz.Ligde 5, Avrupa'da 5 olmak üzere 10. maçına çıktı tecrübeli futbolcu.

İlk yarının en önemli olayı, ilk golün asistini yapan Yusuf Sarı'nın sakatlanıp çıkması, yerine giren Zeneli'nin enfes bir orta ile Emre Akbaba'ya al da at ortası ile 2. golü attırması oldu. 2. yarıda yine karşılıklı ve skora yansımayan pozisyonlar vardı. Buksa'ya yapılan üçlü kapatma ile pozisyon bulmada zorlanan, hücum hattında zayıf bir Antalyaspor seyrettik. Ev sahibi takımda hücumda olduğu gibi savunmada iki isim vardı ki, sezonun en iyi maçını çıkarttılar diyebiliriz. Semih & Cisse "Savunma Hattı!" Hem topu, hem Antalyaspor hücum çabalarını yerinde ve zamanlama hızıyla başlamadan bitiren iki isimdi. Maçta; Antalyaspor'un 7 maçlık serisini sürdürecek bir oyun aktivasyonunu göstermediğini, Demirspor'un da galibiyet orucunu bitirdiğini gördük. Antalyaspor Erdoğan'ın nefis golü, suskun santrafor Buksa'nın kaçırdığı penaltı ile yılbaşı piyangosunu dışarı yolladı