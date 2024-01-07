Skor sıfır futbol kısır!

HANİ,"transfer dönemi açılsa da eksiklerimizi bir tamamlasak" diyen iki takımın maçı… Lige kötü başlayıp son 5 haftada çıkışa geçen Başakşehir'le, lige iyi başlayıp son 7 haftada sadece geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u yenen, "bunalım tünelinden" çıkan; sıralama olarak haftaya 6. başlayan ama kafa olarak bir türlü toparlanamayan; "demoralize" Adana Demirspor'un maçı… Sonucu ne olacak diye ciddi bir tartışma konusu olan bir müsabaka… Evinde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Başakşehir ile deplasmanlarda 8 maçta hiç kazanamamış bir Adana Demirspor'un maçında, sıralamada gerisinde olsa da maçın kâğıt üzerinde favorisi ev sahibi Başakşehir'di. 31 gole karşılık sadece 19 gol atabilmiş Başakşehir tüm bu ters istatistiklere rağmen favori olarak çıktı maça… Çünkü son 5 maçında attığı 11 gole karşılık 6 gol yemiş bir İstanbul temsilcisi gördük… Son 7 maçında 9 gol atmış, 11 gol yemiş, sezon başından beri üçüncü kaleciyi kalesinde oynatan, son 7 maçında sadece 7 puan toplayabilmiş,(4B/1G/2M), sürekli irtifa kaybeden, deplasmanlarda kayıp bir Adana Demirspor maçında, Çağdaş Atan'ın talebeleri maça favori olarak çıktı.



Maçın en dikkat çeken iki ismi vardı. Son 5 maçın 4'ünde skora direkt etki eden, bu maçtada sonuca en çok etki edebilecek Başakşehirli santrafor Piatek ile, sahadan çok saha dışında konuşan, Demirspor'un en dikkat çeken ismi, kadro dışı santraforu; 8 gollü Niang'ın bu maçta oynamayışı idi. İlk yarıda gördüğümüz neydi; kontrollü oyun, sıkı savunma güvenliği, haddini bilerek oynama, kaybeden taraf ben olmayayım düşüncesi… 41'de Yusuf Sarı'nın şutu, 42'de Akintola'nın, 43'te Emre Akbaba'nın kaçırdığı pozisyon ile 45+'da Başakşehir'in penaltı bekletip Turgut Doman'ın kayda değer bulmadığı pozisyon ilk yarı akıllarda yer etti.

İkinci yarıda roller değişti.

Oynayan Başakşehir, savunan Demirspor oldu. Aslında ikinci yarıda nefis bir gol de seyrettik. Adana Demirspor kalecisi Magomedaliev'in hatasında, rakibe topu al da at dedi, Emirhan kaleye şutladı ama Piatek büyük bir hata ile atış yapılırken ceza sahasına erken girdiği için gol VAR'dan iptal edildi. Kazanan yoktu ama Demirsporlu Yusuf Sarı'nın top sürerken sakatlanıp çıkması maçın kaybı oldu.