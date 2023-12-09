Kazanan haklıdır!

Evinde 23 maçtır kaybetmeyen bir Galatasaray, kalesinde sadece 8 gol yemiş Galatasaray, en az gol yiyen Galatasaray; maç önünde de, maç sonunda da favori olan Galatasaray! Saha içinde de, tribünde de, sokakta da favori olan Galatasaray! Sonuca, oyuna bakınca, evet orada da Galatasaray! İstanbul'a moralsiz gelen Adana Demirspor tarafına gelince... 4 maç kazanamayınca ne Patrick Kluivert kaldı, ne de o istekli oynayan, herkesin de korkulu rakibi olan Adana Demirspor takımı! Mavi lacivertliler başarılı iken sürekli gündem olan bir başkanı vardı; başarısızlıkla birlikte o da sustu!



Takım başarılı iken konuşulan birbirinden çeşitli istatistikler vardı; o da durdu. Tribünlerin renkli simaları vardır, 4 haftadır onları da pek yorum yaparken, yüzü gülerken göremez olduk(...) 4 maçtır kazanamayan, bocalayan, yardımcı antrenörü ile de maça çıkan; sezon boyunca da hiç deplasmanda kazanamamış, son iki oynadığı Galatasaray maçını da kaybetmiş bir takım olarak İstanbul'a gelen, tatsız, tuzsuz bir Adana Demirspor çıktı sahaya... Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanmadan oynanacak bir maç olması, olası sonuçlarda liderliği sarı kırmızılıların devralacak olması, bu maçı her rakam ve kantarda RAMS Park'a favori çıkarttı. Sonuca gelirsek; kimse sahada bolca gol atsın diye düşünmedi. Yarım sıfır olsun, lehime olsun düşüncesindeydi.