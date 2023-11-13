Liderlik geldi galibiyet gelmedi!

Evinde bu maça gelene dek 6'da 6 yapmış, hep kazanmış bir Adana Demirspor ile, deplasmanlarda 5'de 5 yapmış, 15 puanı hanesine firesiz yazdırmış bir Fenerbahçe maçının sonucu kuşkusuz ki herkes için merak konusuydu. Milli ara öncesi Adana deplasmanına da kazanmak için, liderlik için gelen bir Fenerbahçe vardı sahada.İki takım arasındaki maç, bir şekilde bu iki takımdan birinin serisini, tabeladaki istatistiğini değiştirecek bir maç olarak da önümüzdeydi… Galatasaray'da Hatayspor'a kaybetmişken bu maçın önemi bir kat daha artmıştı. İlk yarının en kısa özetini yap diyorsanız, "Adana Demirspor'un tutanı, Fenerbahçe'nin atanını çok iyi bloke etti" olurdu. Dzeko'nun gollük üç pozisyonunda Demirspor'un kalecisi Ertaç çok başarılıydı. Tabii Ferdi'nin pozisyonunda da yine devleşen bir Ertaç izledik. Adana Demirspor tüm hücum kombinasyonlarını iki Yusuf'un iki kanattan taşıyacağı kontrataklara bağlamıştı. İki Yusuf pozisyon geliştiremeyince ilerideki Niang çok fazla pozisyon bulamadı.

Bunda kaçırılan toplarda Fenerbahçe'nin iki hızlı savunmacısı Osayi Samuel Oostrowolde'nin golcü isme sahada alan bırakmamalarının çok etkisi vardı. İlk yarıda iki takım oyuncularının sahada zorlandığı en önemli etkenlerden biri de saha zemini oldu. İkinci yarıya Adana Demirspor inanılmaz bir pozisyonla başladı. Geriden gelip topu önüne düşüren Gravilion'un şutu direkte patladı. İkinci yarıda golü daha çok bulması beklenen Fenerbahçe iken, daha çok gol arayışında gördüğümüz Adana Demirspor oldu. İrfan Can ve Zajc etkisiz olunca merkezden üçüncü bölgeye gitmede güçlük çeken bir Fenerbahçe vardı.Bir eleştiri de İsmail Hocaya, elinde Batshuayi gibi bir gol ayağı varken bunu neden geç yaptığı. Tadic 85 dakika çok etkisiz bir oyun oynamışken bu kadar sahada tutmasına… 0-0'lık keyifli tempolü bir maç vardı ama sadece gol yoktu.