Çifte bayram

Adana Demirspor-Konyaspor dostluğunu bilmeyen yoktur. Öyle ki iki takım taraftarı birlikte aynı tribünleri paylaşacak kadar yakınlar… İki takım bu sefer Yeni Adana Stadı'na geçen haftanın iki mağlubu olarak çıktılar.İlk 45 dakikanın ilk 30 dakikasını seyretmemiş bir sporsever aslında hiçbir şey kaçırmamış sayabilir.



40 ile 45 dakika arasında, bir Adana Demirspor bir Konyaspor kalesinde net dört gollük pozisyon ya Ertaç, ya da Bernardoni tarafından müthiş kurtarışlarla bertaraf edilmiş oldu. İlk yarının en dikkat çeken güzel hareketi ise Adana Demirsporlu sporseverlerin 100.yıl koreografisi oldu. Stadı boydan boya dolaşan gösteri gerek statta, gerekse de bu maçı takip eden herkesi duygulandırdı. Konya cephesinde bu sezon işler iyi gitmiyor. Öyle ki o geçmiş sezonların evinde kaybetmeyen ekibi gitmiş, evinde oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybeden, sadece 1'ini kazanmış bir ekibi var. Son Pendik yenilgisi Stanojevic ile yeşil beyazlıların yollarını ayırdı.



Bu maç bir bakıma geçen haftanın iki kaybedeni arasında oynandı. Demirspor ilk yarının sonlarında yakalayıp değerlendiremediği pozisyonları ikinci yarının hemen başında gole dönüştürdü. Niang mavi lacivertli forma ile bu sezonki 5. golünü kaydetti. Maça sonradan dahil olan Balotelli, Emre Akbaba'nın nefis ara pası ile kaleciyi de geçip takımını rahatlatan golü attı. Konyaspor Hakan Keleş'le de kaybederken, Adana Demirspor taraftarlarına çifte bayram yaşattı!