Sivasspor: 1 Ertaç Öz+01

Evındekı bu sezon çıktığı 5 maçı da kazanamayan Sivasspor, bu maçta kazanıp şeytanın bacağını kırmak, Adana Demirspor'da bundan önce çıktığı 4 maçı da kazanamadığı için, deplasman talihsizliğine son vermek istiyordu... Olmadı! Dahası Sivasspor, rakibine geçen sezon hem evinde, hem de deplasmanda mağlup olmuş, taraftarlarını üzmüştü.Yine kazanamadılar... Süper Lig'de yenemediği bir rakip olarak sahada kozlarını yeniden paylaşmak üzere çıkmışlardı... 6'da 6 kazanarak "Evinin Horozu" olan Mavi Şimşekler, Yiğidolar karşısına bu sefer deplasmanda kazanmak için çıktılar. Olmadı! 6 golle takımın golcüsü Niang ve çok gol beklentisi güdülen Balotelli Adana ekibinin en çok skor değiştirmesi beklenen ismiydi.Bu maçta iki isimde süre aldıkları süreçte etkisiz kaldılar. Sivasspor'da ise ön libero olarak 10 maçtır firesiz oynayan 17 yaşındaki Yunus Emre Konak hemen herkesin pürdikkat takip ettiği isimlerden bu sezon. Batman doğumlu genç oyuncu Servet Çetin'le Süper Lig serüvenine bir girdi, pir girdi... Maça gelirsek... Maça tempolu başlayan, golü arayan, sahanın hücum zenginliği tarafını elinde tutan Sivasspor oldu. Saiz bu maçta birçok gollük pozisyonu ya dışarı, ya Ertaç'a nişanladı. Tabii Sivasspor'u yazarken hücum hattına canlılık katan Emrah Başsan'ı, geride oyundan çıkana dek Burak Kapacak'ı, golün hemen öncesinde mutlak bir golü önleyen; Yusuf Erdoğan'ın şutunda topu çıkartmayı başaran Ali Şaşal'ı yazmalıyız... İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın skoru 1-1 ama akılda kalan Ertaç Öz+01 oldu! Sivasspor evinde, Adana Demirspor deplasmanda yine kazanamamış oldu.

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