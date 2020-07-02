Süper Demirspor!

Hiç kuşkusuz bu maç, en değerli ikincilik maçıydı.

Erzurum kazanırsa son 3 haftaya rakiplerine karşı büyük avantaj sağlamış olarak girecekti.

Adana Demir ise sıralamada rakibiyle yer değiştirecekti Maç öncesi iki takımı kantara koyduğumuzda, ev sahibinin 23 golle en az gol yiyen takım, Adana Demirspor'unda 61 golle en çok gol atan ekip olduğunu gördük.

Gerçekten sonucu kestirilemeyen bir maç, sezonun sıralamasını belirleyecek önemde bir maç olarak kayıtlara düştü. Maçın ilk yarısında topa hakim olan takım Adana Demirspor'ken golü Erzurumspor buldu. Hamroun sert bir şutla kaleci Kurtuluş'u mağlup etti ve takımını öne geçirdi. Gol sonrası ADS'nin etkisiz atakları, sonuca yansımayan pozisyonlarını gördük. Bilhassa Erkan Zengin'in kaçırdığı gollük anlar, Demirsporiçin şanssızlıktı.

İlk yarıyı Erzurum 1-0 önde bitirdi.

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