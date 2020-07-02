Süper Demirspor!
Hiç kuşkusuz bu maç, en değerli ikincilik maçıydı.
Erzurum kazanırsa son 3 haftaya rakiplerine karşı büyük avantaj sağlamış olarak girecekti.
Adana Demir ise sıralamada rakibiyle yer değiştirecekti Maç öncesi iki takımı kantara koyduğumuzda, ev sahibinin 23 golle en az gol yiyen takım, Adana Demirspor'unda 61 golle en çok gol atan ekip olduğunu gördük.
Gerçekten sonucu kestirilemeyen bir maç, sezonun sıralamasını belirleyecek önemde bir maç olarak kayıtlara düştü. Maçın ilk yarısında topa hakim olan takım Adana Demirspor'ken golü Erzurumspor buldu. Hamroun sert bir şutla kaleci Kurtuluş'u mağlup etti ve takımını öne geçirdi. Gol sonrası ADS'nin etkisiz atakları, sonuca yansımayan pozisyonlarını gördük. Bilhassa Erkan Zengin'in kaçırdığı gollük anlar, Demirsporiçin şanssızlıktı.
İlk yarıyı Erzurum 1-0 önde bitirdi.
***İkinci yarıya Traore-Sinan Kurt değişikliği ile başlayan Cüneyt Dumlupınar, bu değişiklikle beraber iki net pozisyon ve bir gol buldu.
Genç oyuncu önce kaleci Sehiç'in kurtardığı, sonrasında da Volkan Şen'in ortasında takımı adına önemli olan beraberlik golünü kaydetti. İlk golün pasını veren kaptan Volkan Şen yine aynı yerden ceza sahasına girdi, vurdu ve kaleci Sehiç'i ikinci kez mağlup etti: 1-2.
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek 1-0 öndeyken 2-1 mağlup duruma düşünce, 70.dakikada iki önemli silahını, Pote ve Emrah Başsan'ı sahaya sürdü. Bu değişikliğin geç yapılması da ilginçti.
Pote gibi bir golcü ve Emrah gibi hücuma katkı bir isim neden ilk 11 başlamadı, garipti doğrusu.
Adana Demirspor, zorlu Erzurum deplasmanından sadece 3 puan değil, sıralamadaki yerini de devralarak şehrine döndü.