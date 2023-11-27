Ne şiş yandı, ne de sucuk

Yukarıya yakın, aşağıya iki uzak takımın maçı; sıralamayı sahiplenme, averajla olan sıralamayı, kazanıp puan farkına dönüştürme maçıydı bir şekilde...Aynı yerde iki karambolden çıkan gollerle iki takım puanları paylaştı. Recep Uçar'la kazanma serisini dört maça çıkartan, kazanmayı da alışkanlık haline getiren Kayserispor ile evinde seriyi beşe çıkartmak, yine kazanmak isteyen sarı kırmızılılar, çıktığı son iki maçı berabere bitiren, bu maçta averajla üstünde olduğu rakibi ile artık kazanmalıyız diyen Adana Demirspor karşı karşıya geldiler... Ama maç sonunda; serisi biten, evinde berabere kalan Kayserispor'la, serisini üçüncü beraberlikle arttıran bir Adana Demirspor gördük. İlk yarıda karşılıklı ataklar geliştiren iki takım gördük. Oyun olarak topa daha çok sahip olan Kayserispor olurken, skoru lehine değiştiren Adana temsilcisi oldu. İlk yarıda rakip ceza sahasında tam 31 kez topla buluşan ev sahibi takım, buradan tam 13 şut çıkartsa da bunun 9'u kaleyi bulmadı. Mavi lacivertliler ise, ceza sahası içinde 11 şut çekip, bunlardan üçünü dışarı attı. Bu maçta yıldızlar kimdi derseniz, iki ön liberosu; Kartal ve Karimi'ydi derim. Özellikle Kartal mükemmel bir oyun, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile Recep Uçar'ın en çok alkışını alan da isimdi. Sonuca gelirsek; Kayserispor için 4 maçlık üç puan serisi sona erdi, Adana Demirspor'da son üç maçını berabere bitirerek seri yaptı. Adana Demirspor'un bu serisinde alkışlanacak tek ismi buraya yazıyorum, Ertaç Özbir! İyi bir kaleciniz varsa 1 puan cepte sözünün Adana tarafı olarak kayda düştü. Kayseri'de ne şiş yandı, ne de sucuk!