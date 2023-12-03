Samsunspor’un lige geri dönüşü

Adana Demirspor ile Samsun'un 1. Lig'de birçok kez karşı karşıya geldiğini; bu maçlarında hep zirve için olduğunu biliyoruz. Şimdi Süper Lig'de rakipler. İki futbol şehri takımı olarak rakipler ama hesaplar çok başka!Zirvenin eteğinde bir Adana Demirspor ve dipten kurtulmak isteyen bir Samsunspor maçı oynamak için karşı karşıya geldiler…

Mavi lacivertliler son üç maçında beraberliğe abone oldu adeta. Karadeniz temsilcisi ise 14.haftaya gelinceye kadar sadece Hatayspor ve İstanbulspor'u yenmişti. 9 mağlubiyetle ligin en çok kaybeden ikinci takımı. Ve son iki maçını da kaybetmiş olarak Adana'ya geldiler. Ateş hattının hemen üzeri ile Samsunspor arasında 5 puan var. Devre arasına kadar bugünkü maçla beraber Samsunspor'u çok zorlu üçü iç sahada, üçü deplasmanda 6 maç bekliyor. Ev sahibi Adana Demirspor önemli oyuncularından, Balotelli, Stambouli, Gravillon, Rodrigues'ten bu maçta sakatlık ve ceza (Stanbouli'nin babasının vefatı) sebebiyle yararlanamadı. Samsunspor'da ise Bennasser, Zeki Yavru, Lait, Laura,Dimata takımı ile sahaya çıkamayan oyuncular oldular…

Maça gelirsek… Maç kritiği yazmak zor iştir. Her skora göre bir önceki yorumu siler, bir daha yeni cümleler eklersiniz. Zaman ile yarışır yazdıklarınız. Adana Demirspor evinde hiç kaybetmedi yazarsınız, durum 3-2 olunca geliyor mu beraberlik golü dersiniz. Eliniz klavyede, gözünüz sahadadır. 45+7 ve 45+9'la 106 dakika oynanan maçı Adana Demirspor evinde ilk kez kaybederken, Samsunspor'da deplasmanda ilk kez 3 puanı 3 golle kazanmayı bildi. Maçta gol, heyecan ve mücadele müthişti. Samsunspor lige yeniden dönmüş oldu.