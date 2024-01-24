Sessiz gecede kazanan yok!

Ligimizde 22.hafta itibariyle üç ayrı grup oluştu. Yukarıda Fenerbahçe Galatasaray arasında, rakipleri ile arayı açmış, zirvede yalnız giden bir "Şampiyonlar Ligi…"Arkasında Trabzonspor, Beşiktaş, Ç.Rizespor ve Adana Demirspor'dan oluşan, "Avrupa Bileti Peşindekiler Grubu"Sonrasında da; 10. Kayserispor ile 19. İstanbulspor arasında son haftaya kadar korku tüneline yakın olmamak ve ligden düşmemek çabasında olan, "Ateş Hattında Olmayalım Yeter Grubu…" Soluksuz süren ligimizin, artık trafiğine ulaşmak mümkün değil. Beşiktaş Pendikspor karşısında çok farklı mağlup oldu. Travmasını, tartışmasını yapmadan Beşiktaş- Adana Demir maçını konuşuyoruz. Ama şu iki takımın maçlarında neyi konuşabiliriz; iki takımın arasındaki maçların gol vaat ettiğini mesela… Son 5 maçta iki takımın maçlarında 20 gol atılmış… İki takımında hoca değişikliğine gittiğini, iki takımında takımdan gönderdiği çok oyuncu olduğunu… Yani bugün, "Havasını kaybetmiş iki takımın maçını", toparlanma maçına çıktıklarını konuşabiliriz… Başlayalım bakalım… Neler yazacağız… Maça Emrecan, Demir Ege ve Semih gibi üç genç oyuncusu ile çıkan Beşiktaş,oyunun ilk dakikasından son anına kadar tüm dinamizmini, ileriye taşınmasını, topa hakimiyetini elinde tutmayı başardı. İlk yarının en önemli pozisyonu ise 44.dakikada Cenk'in yakaladığı ama Megomedaliev'in müthiş kurtarışı ile etkisiz kıldığı pozisyon oldu diyebiliriz… İkinci yarının hemen başında, dizin dize çarpmasına kasti faul zannıyla Barasi'ye çıkan kırmızı kartta hakemin kartı önce Stamboli'ye giderek çıkarttığını gördük. Süper Lig hakemlerinin büyük takım, Anadolu takımı ayrımı yaptıklarını görüyoruz… 11'e 10'a dönünce Beşiktaş baskılı oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Maç başladığı gibi golsüz sona erdi.