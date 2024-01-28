Hatayspor hatırladı

BÖLGE Derbisi her zaman zor maçlara tanıklık ettirdi bizleri… 1. Lig'de oynanılan ateşli maçlar, kıyasıya rekabet Süper Lig'de de aralıksız sürüyor. İlk yarıda Mersin'de oynaan maç 3-3 sonuçlanmış, baştan sona çekişmeli geçmişti.

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LIgin ilk 8 haftasında herkesin "Vay be!" dediği Hatayspor yok artık.

Bu yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçı sonrasında 4-2 kaybedip sona erdirmişti. O mağlubiyet sonrası tüm takım ahengi bozulan bir Hatayspor gördük. 11 Kasım'da kazandıkları 2-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrasında çıktıkları 10 maçta 3puanlı bir kazanımları hiç olmadı.

Demirspor tarafında ise, Hikmet hocayla kazanamasalar da istekli arzulu bir oyun sergiliyorlar. Kadronun hemen hemen tüm omurgası olan oyuncuları gitti. İki takviye yaptılar ama bu giden oyuncuların yerlerini doldurmada yetersiz.

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Ama dikkat çeken iki oyuncularının performansları inanılmaz. Kalede Azeri kaleci Magomedaliev'in ve Fransız genç ön libero oyuncusu Michut'un yakaladıkları şansı, gerek kendi adlarına, gerekse de takımları adına iyi kullandıklarını söyleyebiliriz.

İlk yarı karşılıklı hücum hazırlıkları ile sürerken, golsüz berabere bitiyor derken, karambolde top en son Nani'ye çarptı ve kendi kalesine gol oldu.

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Maçın ikinci yarısında, topu ileri taşımada zorlanan bir Adana Demirspor, savunmada topu istediği gibi kendi yarı sahasında tutan, kontrollü oynayan bir Hatayspor izledik.

11 maç sonra kazanan bir Hatayspor ve galibiyet hasretini 6 maça çıkartan bir Demirspor maçında, şu kesin ki en çok Volkan Demirel sevinmiştir.

Hatayspor derbinin sevinen tarafıydı.