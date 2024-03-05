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Cevdet Ünüvar

Cevdet Ünüvar

05 Mart 2024 | Salı

Demirspor nefes aldı

ADANA Demirspor pazartesi mesaisinde kendisi gibi ateş hattına uzak durmaya çalışan Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Balotelli'nin penaltı golü ile tam 10 hafta sonrasında 3 puanla tanıştı.
Oldukça tempolu geçen ve ev sahibi tarafında bolca pozisyon gördüğümüz maçta; istek ve sonucu lehine çevirmek isteyen taraf Adana Demirspor'du.
Belki ilk yarı Balotelli'nin penaltısı ile 1-0 bitti ama hücum zenginliği ve girilen pozisyonlarla skor 3-1 ev sahibi lehine de bitebilirdi. İlk yarıda Balotelli'nin akıl dolu pasları, Yusuf Erdoğan ve Mitchut'un istekli ve bol pozisyona girdiği 45 dakikalık Adana Demirspor oyununu izledik.
Karagümrük adına maçın ilk 45 dakikasında en göze batan isminin kaleci Salvatore Sirigu olduğunu söylemeliyiz. İstanbul temsilcisi adına 45 dakikanın en kısa özeti buydu . Maçın kırmızı-siyahlılar adına rakip kalede bulduğu tek pozisyon Markao'nun şutunda direkte patlayan andı. İlk yarı Balotelli'nin golü ile 1-0 Adana Demir'in üstünlüğü ile bitti.
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İkinci yarıda belli oldu ki ilk yarıda forvetleri ile öne çıkan Demirspor ikinci yarıda savunması ile öne çıkacaktı. Karagümrük birçok serbest vuruştan, kanatlardan taşıdığı hızlı hücumlardan gitti gitti döndü. Sonuç;
Adana Demirspor tek golle çok şey kazandı. 10 hafta sonra 3 puan aldı, Hikmet Karaman'la ilk kez kazandı;
Metin Korkmaz başkan olduktan sonra protokola oturduğu ilk maçında üç puanla tanıştı.
Oyunun geneline baktığımızda; saha dışı unsurlarla stresli maçı kazanan Adana Demirspor üzerinden büyük bir yükü kaldırmış, rahatlamış oldu. Karagümrük tarafında ise tansiyon yüksek; kırmızı hatta gol averajı mesafesinde. Artık kazanan oh çekecek, kaybeden ah! Adana tarafında uzun aradan sonra gelen 3 puanın sevinci var.

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Etiketler :
KARAGÜMRÜK, Yusuf Erdoğan, Hikmet Karaman, Demirspor

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