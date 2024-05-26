Hoş geldin Elazığspor!

TFF 3. Lig 1. ve 2. Grup Play Off Final maçında, geçmişini arayan iki şehirin buluşma adresi İstanbul'du.

RAMS Park'ta yerlerini alan 30 bin taraftarın önünde oynanan maç, hani "kemik sesi tribünden duyuldu" dercesine, kora kor bir ilk yarıya sahne oldu.

Üst klasman hakemi Erkan Özdamar'ın yönettiği karşılaşmada VAR da uygulandı.

Oyunda önde olan 52 Orduspor, 34. dakikada Nazmi'nin atılmasıyla 10 kişi kaldı.

İlk yarıda, mücadele, pozisyon, bolca sarı kart, çıkan kırmızı kart vardı ama sadece gol yoktu.

İlk yarı başladığı gibi 0-0 bitti!



İkinci yarıya ilk yarının aksine Çimentaş Elazığspor rahat, 52 Orduspor tedirgin başladı.

İlk gol VAR'dan geldi. 49. dakikada Ordusporlu oyuncunun elle oynaması neticesinde hakem Erkan Özdamar VAR'daki hakem Koray Gençerler'in uyarısıyla penaltıya hükmetti.

Penaltıyı maçın suskun adamı Beykan Şimşek gole çevirdi ve finalde Elazığspor'u 1-0 öne geçirdi.

Nazmi'ye doğrudan kırmızı kart çıkartan Özdamar, 59'da Elazığsporlu Mehmet Eksik'in rakibine kayarak yaptığı sert faulü sarı kartla geçiştirdi.

65. dakikadan itibaren şaşkın bir Orduspor, sürekli 2. golü atıp işi bitirmek isteyen bir Elazığspor izledik.

3. Lig'deki ilk Play Off şampiyonu Çimentaş Elazığspor oldu. Bordo beyazlıları, "Şampiyonların Hocası" Bülent Yenihayat'ı tebrik ediyoruz.

Bu gelişin son durağı Süper Lig olmalı… Gakgoşlara yakışır!