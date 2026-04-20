Hoş geldin Dadaş!

Palandöken'in zirvesine çöken karı, ayazın insanın içine işleyen sertliğini, uzun kış gecelerinde beklemenin ne demek olduğunu bilen bir şehirdir Erzurum. Bu şehir sabretmeyi bilir. Üşüse de dimdik durmayı bilir. Düştüğünde yeniden kalkmayı bilir. Ve bugün Erzurum'da başka bir şey oldu. Yıllardır yüreklere yağan kar eridi, sevinç gözyaşlarına dönüştü. Şehrin dört bir yanında dökülen gözyaşları, sanki Palandöken'in eteklerindeki bütün karları eritti. Çünkü bugün yalnızca bir takım kazanmadı. Koca bir şehre apolet takıldı! Bugün bir şehir yeniden kendini buldu. Mavi-beyaz renklere gönül verenlerin yıllardır beklediği o büyük an geldi. Erzurumspor FK, Bodrum'da aldığı 1-1'lik beraberlikle şampiyon oldu ve Süper Lig'e yükseldi. Son haftayı beklemeden, hesap kitap yapmadan, bitime 180 dakika kala gelen bu başarı; sezon boyunca gösterilen inancın, disiplinin ve istikrarın mührü oldu.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK tarihindeki 3. kez Süper Lig'e yükselişi resmileşti. İlk kez 2018'de, ikinci kez 2020'de elit lige çıkan Dadaşlar, şimdi üçüncü kez Türk futbolunun zirvesine dönüyor. Son olarak 2020-21 sezonu sonunda düşen Erzurum temsilcisi, 5 yıl sonra yeniden ait olduğu yere kavuştu. Karşılaşmada erken gelen umut vardı, baskı vardı, gerilim vardı, mücadele vardı. Ama finalde en çok inanç vardı. Çünkü bazen bir beraberlik, galibiyetten daha büyük anlam taşır. Bugün Bodrum'da alınan o bir puan; sadece haneye yazılan puan olmadı, Erzurum'un kader satırına yazılan şampiyonluk oldu. Ve ne güzel oldu ki. Bir beraberlik, şehirdeki herkesi bir ve beraber kıldı. Bugün sokaklarda aynı sevinç yaşandı. Aynı bayraklar sallandı. Aynı dualar edildi. Aynı gururlar paylaşıldı.

Bu yürüyüşün saha kenarındaki mimarı ise Serkan Özbalta oldu. Genç teknik adam kariyerinde önemli bir apoleti omuzlarına taktı. Takımına sadece puan değil, kimlik de kazandırdı. Mücadele ruhunu diri tuttu, inancı ayakta tuttu ve sonunda Erzurumspor'u yeniden Süper Lig'e taşıdı.

Bodrum'da atılan golde, tribündeki az, dünya üzerindeki tüm Erzurumluların sevinci hakimdi. Çünkü 7'den 77'ye memleket meselesiydi bu başarı. Bugün yükselen sadece bir takım olmadı... Bugün ayağa kalkan bir şehir oldu.

Palandöken şimdi sessizce şehre bakıyor. Aşağıda mavi-beyaz sevinç var. O sevinç öyle sıcak, öyle içten, öyle hak edilmiş ki; şehirdeki bütün karları eritecek kadar güçlü. Dadaşlar geri döndü. Hem de Bodrum'da şampiyon olarak.

Soğuk şehrin sıcak insanlarına gönülden tebriklerimizi iletiyoruz.