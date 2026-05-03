Hakemlik kumaşı var

Samsunspor son haftaların en formda takımlarından atletik oyuncuları ile savunma arasına ve arkasına özellikle Sallai ve Davinson'un koridorlarına yaptıkları koşularla etkili oldular. Galatasaray savunmasını çaresiz bıraktılar. Galatasaray şüphesiz ligimizin en başarılı takımı. Maça iyi başladı ancak ilerleyen dakikalarda dağınık bir oyun sergiledi. Sanchez, Sallai, Barış ve Torreira kötü günündeydi. Derbide rakibini yenmiş ve yoğun sezonun sonu gelmiş bazı oyuncuların yorgunluk ve kötü olma hakları tabi ki var ama lig henüz bitmedi. Orta alanların çabuk geçildiği keyifli bir futbol vardı. Galatasaray bir eksik kalınca Samsunspor daha etkili oldu farka gitmeyi bildi. Reşat Onur Çoşkunses 30 yaşında süper ligde 5.maçı. Bu seviye maçlar için henüz erken. Temaslı oyun ile faulü ayırt etmekte zorlandı. Hataları oldu. Lemina'ya yaptığı faulde Coulibaly'e sarı gösterdi 3 dakika sonra benzer faulü ceza alanı ön çizgisine yakın yerde Mauandilmadji'ye benzer net faulü Sallai yaptı ama ne faul ne de sarı verdi! Diyoloğa girdi diye yedek kulübesinden Soner'e sarı gösterdi ama Sanchez'e göstermedi. 60'da Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. 63'te kaleci Günay ceza alanı dışında topu elle oynayınca 'Bariz Gol Şansını İhlal'den ihracı doğru. Hakem ikinci yarısında oyuna ısındı rahatladı. Daha iyi performansa ulaştı. Tecrübeye ihtiyacı var. İyi bir mentörle başarılı bir geleceğe yürünebilecek bir hakemlik kumaşına sahip. Bravo