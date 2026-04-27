Penaltıyı veremedi

Fenerbahçe kendinden emin ve sakin başladı. Galatasaray'ın ön alan baskısını rahat kırdı. Bunda en büyük pay boşa çıkıp sürekli pas istasyonu olan sorumluluk alan Kante idi. Bir de erken penaltı buldular lakin bu avantajı değerlendiremediler. Topu rakip alana taşımakta zorlanan Galatasaray, Talisca'nın kaçırdığı penaltıdan sonra kendine geldi. Gerçek oyununa döndü, ön alan baskısında çok etkili oldu. Osimhen gole kadar sahada yoktu. Gol ile ben buradayım dedi. Sonrasında oyun Galatasaray'ın kontrolündeydi. Kaleci Ederson yaptığı hatalarla sadece bu maçı değil bu sezon Fenerbahçe'yi yakan tüm ümitlerini bitiren oyuncu oldu. Eksik kalan ve çok hatalar yapan Fenerbahçe karşısında çok üstün oynayan Galatasaray galibiyetin yanında bu sezonun şampiyonluğunu ilan etti. Tebrikler Galatasaray. Yasin Kol maça iyi başladı. İlk krizde Uğurcan ve Oosterwolde'ye gösterdiği sarı kartlar doğruydu. İlk 11'de Cherif-Sanchez pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı net doğru ancak Sanchez'e sarı kartı pas geçti. Sane-Nene pozisyonunda Galatasaray lehine net penaltıyı veremedi. Hakemlik bitti. Kriz yaşandı. Brown ve Ederson'a sarılar çıktı. Film koptu!

36'da Barış'a kontrolsüz hareketinde Semedo'ya net sarıyı göstermedi. 41'de Yunus'a anlamsız bir sarı gösterdi! 46'da Barış'ın yüzüne ellerini illegal kullanarak yaptığı faulde Semedo'ya yine sarı vermedi. 55'te Galatasaray'ın golünde Osimhen açık ofsayt iptal doğru. 57'de Galatasaray'ın golünde Torreira ofsayt iptal doğru. İlk yarıda net penaltıyı vermedi. Devre arası aklı başında geldi. 60'ta Yunus'un pozisyonunda arıyordu buldu ve penaltıyı verdi. Madem inanarak penaltıyı verdin bu pozisyon bariz gol şansı top için mücadele var ikinci sarıdan Oosterwolde'yi niye ihraç etmiyorsun Yasin Kol? Pozisyonda itirazlarını sürdüren önceden de sarısı olan Ederson ikinci sarıdan ihraç oldu. Direkt kırmızı çıkarsa daha doğru olurdu. Yasin Kol'un yüreği yetmedi. Son dakikada Osimhen'i ihraç edemedi. Yasin Kol bu kadar işte! Onu rol model hakem yapmaya çalışanların aklına şaşayım. Maç bitirmeyi başarı sananların hakemliğimizi getirdiği nokta çok acı. Sahada ve VAR'da görev yapanların kalitesi şark çizgisinde. Bu akşam hepsi Rams Park'a gömüldüler.