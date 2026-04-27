Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZILARI
Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen Şampiyonluk geliyor
Levent Tüzemen

27 Nisan 2026

Şampiyonluk geliyor

İyiler her zaman kazanır! F.Bahçe, maç öncesi her türlü algı operasyonunu yaptı. Özellikle Osimhen'in koluna takılan aparatla ilgili itirazları komikti ama amaç, Nijeryalı yıldızın sinirlerine dokunmaktı. Zaten MHK, Yasin Kol'u atayarak derbinin sinir uçlarına dokundu. Ama korkunun ecele faydası yok! O Osimhen, tarihe geçen çok özel bir gol attı, kafasında yumuşattığı topu diziyle ağlara bıraktı.

F.Bahçe'nin penaltısı haklıydı! Ama Leroy Sane'ye yapılan penaltıyı belki Yasin Kol görmemiş olabilir ama VAR'ın vermemesi infaz gibiydi. Özellikle Ederson'un ilk yarıda gördüğü sarı kart sonrası hakemin kulağına ettiği lafları merak ediyorum. Bence Yasin Kol anlamadı. Ancak kulaklığından ne dediği tespit edildi. Oysa o kırmızı kart o sözler sonrası çıkmalıydı. Ne VAR'ın ne de Yasin Kol'un yürekleri karta yetmedi. Bundan güç alan Ederson Barış'ın penaltı golü öncesi hakeme diklenip kalesine geçmeyince 2. sarıyı gördü. Bence devre arası, maçta söylediği sözler Yasin Kol'a iletildi.

Osimhen'in varlığı G.Saray'ın ruhunu değiştirdi. Mücadele kimliğini yukarı çektiği gibi kendisinin çalışkanlığı tüm takım arkadaşlarına yansıdı. İddia ediyorum, Osimhen oynamasaydı G.Saray'ın işi çok zor olurdu. Gergin, hakem hatalarının bol olduğu derbiyi kazanan G.Saray şampiyonluk kupasını bence kucakladı. Torreira-Lemina-Yunus ve Barış'ın mücadelesi alkış aldı. Ayrıca Semedo resmen Barış'ı dövdü ve tek sarı kartla kurtardı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Etiketler :
Leroy Sane, F Bahçe, Lemina, G Saray, Ederson, Semedo, Yasin Kol, torreira, MHK, Osimhen

