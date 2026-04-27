Hain Ederson!

Dananın kuyruğunun kopacağı maçta Fenerbahçe adına bu kadar formsuz oyuncu fazlalığı inanılmaz! Nene yok, Kerem yok, Talisca yok! Bütün bu olumsuzluklara karşın karşılamanın henüz başında kazandığın penaltıyı dışarı atıyorsun! Ben olsam penaltıyı Kerem'e attırırdım. Golü atsa bütün Galatasaray tribünlerini sustururdu. Hem de üzerindeki ölü toprağını atardı. İkinci yarı hain Ederson sarı kartlı olmasına rağmen bile isteye kırmızı kartı gördü. Sonra yaptığı hareketlerle de büyük ihtimalle alacağı cezayla sezonu kapatacak. Böyle ahlaksızlık, şerefsizlik olmaz. Resmen takımı sattı. Zaten kötü kaleci ve santrforsuz şampiyon olmak imkansızdı. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Geldiğinizden beri takım sahipsiz. Bari giderken tek bir doğru iş yapın, Ederson'un sözleşmesini feshedin. Tedesco dersine iyi çalışmamış. Galatasaray deplasmanına bence Kante, İsmail, Guendouzi ile başlaması gerekirdi. Okan Buruk beraberlik yetmesine rağmen topuyla tüfeğiyle çıktı sahaya… Bu ortamda orta saha üstünlüğünü alıp, en azından maçı uzun süre golsüz götürebilirdi. Sonuç olarak yok Ederson şunu yapmış yok hakem böyle yapmış demenin kimseye faydası yok. Galatasaray Fenerbahçe'den daha iyi bir takım. Bence bu sezon şampiyonluğu hak ettiler. Fenerbahçe için kötü günler bitti, daha kötü günler başlıyor. Bu saatten sonra ikincilik bile artık tehlikede. Ayarsız, forvetsiz, kadro mühendisliğini yanlış… Koskoca devre arası transferi santrfor almadan bitiren mevcut yönetimin devri artık bitmiştir.