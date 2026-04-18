Stresi yenemedin!

Bundan sonra her maç zor her maç final. Böyle bir ortamda sinirlerine hakim olan, sakin oynayan şampiyonluğu kazanacak. Çaykur Rizespor açık futbol oynayan bir takımdı. Takımdı diyorum zira Fenerbahçe karşısında daha çok 1. bölgede beklemeyi tercih ettiler! Fenerbahçe'nin tam 7 ceza sınırında oyuncusu vardı. Benim anlayamadığım bazı Rizesporlu futbolcular özellikle Guendoizi'nin kart görmesi için çok uğraştılar. Gereksiz tartışmaların içerisine çekmeye çalıştılar. Allah'tan Guendoizi'de sınırdaki diğer oyuncular bu tuzağa düşmedi. İkinci yarının hemen başında sarılacivertlilerin hastalığı yine nüksetti. İçeriye kanatlardan yapılan her orta sıkıntı oluyor. Ceza sahası içinde engel olamıyorsan en azından ortaları elgelleyin diye bin defa yazdım, söyledim.



Fenerbahçe'nin ilk kez bu kadar sonuçsuz ataklar yaptı. Kenar ortalarına vuracak adamın zaten yok üzerine rakip bir de Talisca'yı iyi marke edince inanılmaz etkisiz kaldılar. Sonrasında gereksiz sert oynayan Çaykur Rizesporlular geçte olsa hakedilen kırmızıyı gördü. Fazlasını bile görebilirlerdi! Taylan'ın Talisca'ya yaptığı hareket penaltının babasıydı. Stres gerçekten çok kötü bir şey… İnsan yapabileceği yapamayacak hale geliyor. 10 kişi rakibe karşı son dakikada gol yemek Fenerbahçe'ye özgü bir durum herhalde. Ederson aptalca hatasıyla haftaya şampiyonluk maçına çıkacakken şimdi yine rakibin Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceksin. Böyle rezalet olmaz. Böyle yaparak nasıl şampiyon olacaksın? Stresi yenemezsen şampiyonluk gelmez!