GÜNÜN YAZILARI
Emre Bol - Utanın!
Emre Bol

Emre Bol

22 Nisan 2026

Utanın!

İstediğin kadar hücum et! Golcün kadarsın! Önde oynamanın, orta sahada oyun üstünlüğünü almanın bir nedeni var. Gol atabildiğin kadar iyi takımsın. Gelin görün ki; şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'nin santrforu yok! Tamam şimdiye kadar skor katkısı yapan futbolcular vardı. Ama böyle bir ortamda maç kazanmak gerçekten çok zor. Belki de tek alabileceğin kupanın çeyrek finali için oynarken Tedesco, topuyla, tüfeğiyle çıktı sahaya... Ligde hangi takımıyla dövüşüyorsa onunla! Karşılaşmanın uzatmalara gitmesi, hafta sonu ölüm- kalım maçına çıkacak Fenerbahçe için en kötü ihtimaldi. Bu kadar önde oynadığın, pozisyona girdiğin maçta topu 3 direk arasına atamamanın tek bir sebebi var.

Santrforun yok! Yoruldun, yıprandın derbi için... Maçın başından sonuna dek bütün istatistiklerde önde olup penaltılara kalmanın sebebini umarım Fenerbahçe Yönetimi anlamıştır. Topunla, tüfeğinle çıktığın bir karşılaşma uzadıkça uzadı. Santrforları gönderip yerine Cherif dışında kimseyi almadınız. Bir çocuğa şampiyonluk emanet ettiniz. Ama olmaz! Ve sonunda bir penaltı ile elendiniz. Fenerbahçe'nin bu ekiple herhangi bir kupa ihtimali zaten yoktu. Türkiye Kupasına veda ettiler. Büyük ihtimalle hafta sonu lig yarışı da biter. Fenerbahçe'yi bu hale düşürenler utansın! Eğer utanacak yüzünüz varsa...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Fenerbahçe, Türkiye Kupası

