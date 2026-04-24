Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Cihan Aydın’dan müthiş performans
Mustafa Çulcu

24 Nisan 2026

Cihan Aydın’dan müthiş performans

Beşiktaş-Alanyaspor maçının hakemi Cihan Aydın, maçın ilk yarısını problemsiz ve iyi bir yönetimle geçti. 48'de Maestro topa basıp düştü. Olaitan hiçbir şey yapmadığı halde Aydın'ın Beşiktaş aleyhine çaldığı faul güldürdü. Bu da başarılı yönetimine nazar boncuğu oldu. Atletizmi yüksek olan Cihan Aydın maça zihinsel, fiziksel olarak çok iyi hazırlanmış. Muhteşem performansı ile övgüyü ve alkışı hak etti.

KIRMIZI DOĞRU

Samsunspor-Trabzonspor maçına gelince... 13'te ev sahibi penaltı bekledi, devam kararı doğru. 26'da topsuz alanda Drongelen tek kol çekerek Onuachu'yu indirdi, sarı kart ve frikikti. Ama hakem iki oyuncuyu sözlü ikazla geçiştirdi. Sarısı olan Coulibaly'nin 28'de Zubkov'a yandan dirseği net ikinci sarıdan kırmızıydı. Holse'nin ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması, modern hakemliğin aksine aciz idareci hakemlik modelinden başka bir şey değildir. Oulai'ye 31'de sarıyı pas geçti. 47'de Trabzon, 67'de Samsun penaltı bekledi. Devam kararları doğru. 68'de kaleci Onana'ya kontrolsüz faul yapan önceden de sarısı olan Ndiaye'ye çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. 90 dakikalık bölüm 6 sarı, 1 kırmızı ve 34 faulle tamamlandı. 90+4'te Savic ile Mouandilmadji ortak top mücadelesinde topla önce oynayan Savic'ti. Samsunspor lehine verilen faul ve Savic'e çıkan sarı kart yanlış.

Etiketler :
Cihan Aydın, Trabzon, Samsun, Samsunspor, Maestro, Trabzonspor, beşiktaş, Alanyaspor, Zubkov, onuachu

